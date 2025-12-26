De la política a la libertad personal: la nueva etapa de Miguel Ángel Mancera

Sacrificios y huellas

No todo en la política fue logro y satisfacción. Miguel Ángel Mancera reconoce que el sacrificio más grande ha sido perderse tiempo con sus hijos. “Es un reto bien difícil, es un reto que te afecta la familia, te afecta en lo personal. Es un cambio de vida. Te vuelves público”, comenta.

“Hubo muchas cosas que me perdí de mis hijos, de su infancia, por el ejercicio mismo de Gobierno. Cuando yo estuve trabajando en Seguridad Pública, hubo cuando menos dos Navidades y dos Años Nuevos que no pude estar con ellos, estando chiquitos. Vacaciones, viajes que teníamos planeados y se cancelaron porque surgieron cosas de último minuto”, confiesa con franqueza.

Miguel Ángel Mancera (Jessie Furlong)

Sobre si estos sacrificios han valido la pena, su respuesta es contundente: “Sí. Totalmente. Es decir, si yo pudiera rebobinar y regresar a esa época y arrancar, lo volvería a hacer. Porque han habido muchísimas cosas que son absolutamente satisfactorias”, declara.

Satisfacciones y su legado en la política

Entre los logros que más lo llenan de orgullo destacan programas sociales que marcaron precedentes a nivel nacional e internacional. “Pude implementar un programa que ahora están remasterizando, se llama ‘Médico en tu casa’. Lo firmé con Emiratos Árabes, Guatemala, Cuba, Panamá. Firmamos con varios países ese modelo. Eso es una gran satisfacción”, explica.

Recuerda también rescates y acciones de impacto directo en la ciudadanía: trasladar a personas heridas en helicóptero durante emergencias, o impulsar leyes en favor de mujeres y adultos mayores. También destaca iniciativas que aún no se concretan, como una ley de legítima defensa ampliada para mujeres que actúan protegiendo a sus hijos, y reformas que garantizan prioridad a adultos mayores en servicios públicos.

Para Miguel Ángel Mancera, estas acciones representan la esencia de servir: cambiar la vida de la gente con medidas concretas y efectivas. “La política no es solo la política: es servir en lo público. Siempre estás buscando cambiar algo”, resume.

De la Prepa 6 al giro inesperado

Mancera recuerda con nitidez sus días en la Prepa 6 de Coyoacán y la angustia de presentar el examen de ingreso a la universidad en el Estadio Azteca, abarrotado de aspirantes. Aún presume con memoria de detalle su número de cuenta: 82 23 0 49 0, que lo acompañó desde 1982 como universitario orgulloso del escudo de la UNAM.

En ese momento tenía claro su camino: estudiar Medicina. Sin embargo, un accidente automovilístico lo cambió todo. Viajaba de copiloto cuando el choque lo dejó con heridas en la cara y 33 puntos de sutura. Las cicatrices que todavía conserva son el recordatorio de aquel día que lo llevó a replantear su futuro profesional.

“Tuve un accidente muy fuerte. Me hicieron firmar un perdón en la Cruz Roja sin que yo entendiera. Después hice exámenes extemporáneos, pasé y encontré mi lugar en la carrera de Derecho”. Y ahí fui feliz hasta la fecha”, confiesa orgulloso.

¿Volvería a la política? No lo descarta, pero pone condiciones: “Primero tendría que ser un equipo donde te sientas bien integrado. Si se diera la oportunidad de impulsar iniciativas que hagan diferencia, lo pensaría. Pero por ahora, estoy enfocado en mi doctorado, en el podcast y en avanzar en las cintas del jiu-jitsu”, finaliza.

