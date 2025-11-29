¿Cuáles son los cargos de los que el hijo de “El Chapo” Guzmán se declarará culpable en Estados Unidos?

Joaquín Guzmán López, hijo de “El Chapo” Guzmán, se declarará culpable el próximo lunes 1 de diciembre en la Corte Federal del Distrito Norte de Illinois, en Chicago, en una audiencia clave programada para las 13:30 horas.
La decisión ha sido confirmada por documentos oficiales de la Corte y difundida por diversos medios que coinciden en señalar que se trata de un cambio de declaratoria en el proceso judicial que enfrenta.
Publicidad
Joaquín Guzmán López, hijo de ‘El Chapo’ Guzmán se declarará culpable en Estados Unidos
Joaquín Guzmán López, alias “El Güero”, uno de los hijos de Joaquín “El Chapo” Guzmán, comparecerá en Chicago para admitir culpabilidad en al menos uno de los cargos que se le imputan.
La versión surgió de una minuta oficial de la Corte de Distrito del Norte de Illinois, que fue publicada y confirmada por diversos portales estadounidenses. La audiencia está fijada para el lunes 1 de diciembre a las 13:30 horas, y marcará un punto decisivo en el caso.
Guzmán López enfrenta cargos principales por narcotráfico, crimen organizado y posesión de armas de fuego, además de acusaciones de lavado de dinero.
Se detalló que la audiencia será para un “cambio de declaratoria” y que la aceptación de culpabilidad podría modificar el rumbo del juicio.
Agencias de información coincidieron en que se trata de un paso habitual dentro de un acuerdo de culpabilidad, lo que abre la posibilidad de que Guzmán López se convierta en testigo colaborador si aporta información relevante al gobierno de Estados Unidos.
Publicidad
Los cargos que enfrenta el hijo de ‘El Chapo’ Guzmán y las posibles condenas
Las acusaciones que pesan en contra de Joaquín Guzmán López incluyen narcotráfico internacional: introducción y distribución de drogas en territorio estadounidense, incluyendo fentanilo, cocaína, metanfetaminas y marihuana; crimen organizado: participación activa en la estructura del Cártel de Sinaloa; lavado de dinero: operaciones financieras ilícitas vinculadas al tráfico de drogas; posesión de armas de fuego: en el contexto de actividades criminales.
De acuerdo con la legislación estadounidense, estos delitos podrían derivar en condenas que van desde 10 años de prisión hasta cadena perpetua, dependiendo de la cooperación del acusado y de los acuerdos que se logren con la fiscalía.
Publicidad
Así va el caso de Joaquín Guzmán López, hijo de 'El Chapo' Guzmán
Joaquín Guzmán López fue detenido en Estados Unidos el 25 de julio de 2024 junto con Ismael “El Mayo” Zambada, cofundador del Cártel de Sinaloa, en un aeropuerto privado en El Paso, Texas, tras una entrega voluntaria que generó tensiones internas en el cártel.
Su caso se inscribe en la ofensiva judicial contra los hijos de “El Chapo” Guzmán, conocidos como “Los Chapitos”, quienes han sido señalados por autoridades estadounidenses como responsables de mantener operaciones del Cártel de Sinaloa tras la captura y extradición de su padre.
La Fiscalía General de la República en México también abrió investigaciones en su contra por delitos como privación ilegal de la libertad y traición a la patria, aunque el proceso más avanzado es el que se desarrolla en Illinois.
La audiencia del 1 de diciembre será determinante. Si Guzmán López se declara culpable, el tribunal avanzará hacia la fase de sentencia. Su cooperación podría reducir la condena, pero la magnitud de los cargos hace prever una pena severa. El caso será seguido de cerca por medios internacionales, pues representa un nuevo capítulo en la saga judicial que rodea al clan Guzmán y al Cártel de Sinaloa.