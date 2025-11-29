¿Cuáles son los cargos de los que el hijo de “El Chapo” Guzmán se declarará culpable en Estados Unidos?

Joaquín Guzmán López, hijo de ‘El Chapo’ Guzmán se declarará culpable en Estados Unidos

Joaquín Guzmán López, alias “El Güero”, uno de los hijos de Joaquín “El Chapo” Guzmán, comparecerá en Chicago para admitir culpabilidad en al menos uno de los cargos que se le imputan.

La versión surgió de una minuta oficial de la Corte de Distrito del Norte de Illinois, que fue publicada y confirmada por diversos portales estadounidenses. La audiencia está fijada para el lunes 1 de diciembre a las 13:30 horas, y marcará un punto decisivo en el caso.

Guzmán López enfrenta cargos principales por narcotráfico, crimen organizado y posesión de armas de fuego, además de acusaciones de lavado de dinero.

Se detalló que la audiencia será para un “cambio de declaratoria” y que la aceptación de culpabilidad podría modificar el rumbo del juicio.

Agencias de información coincidieron en que se trata de un paso habitual dentro de un acuerdo de culpabilidad, lo que abre la posibilidad de que Guzmán López se convierta en testigo colaborador si aporta información relevante al gobierno de Estados Unidos.

