Alejandro Gertz Manero renuncia a la Fiscalía General de la República; será embajador de México en Alemania

La gestión de Gertz Manero en la Fiscalía General de la República estuvo marcada por controversias

Durante los seis años y 10 meses al frente de la FGR, Alejandro Gertz Manero enfrentó múltiples controversias que marcaron su gestión.

Investigaciones contra figuras cercanas al gobierno anterior, como el caso de Emilio Lozoya por el esquema Odebrecht y la Estafa Maestra, que generaron tensiones políticas y acusaciones de justicia selectiva.

Confrontaciones con jueces federales, a quienes acusó de favorecer intereses particulares, incluyendo críticas públicas a ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) por supuestas fallas en procesos de alto perfil.

Alejandro Gertz Manero renunció como Fiscal General de la República (CUARTOSCURO)

Audios filtrados en marzo de 2022, en los que se le escuchaba discutir estrategias con fiscales para influir en un proyecto de sentencia de la SCJN relacionado con el caso de su hermano Federico Gertz Manero, lo que generó investigaciones internas por posible tráfico de influencias y violaciones a la confidencialidad judicial.

El caso Ayotzinapa, con avances como la identificación de restos de Christian Rodríguez en junio de 2020 y 46 órdenes de aprehensión emitidas contra funcionarios involucrados, pero cuestionado por la renuncia del fiscal especial Omar Gómez Trejo en septiembre de 2022 debido a presiones internas y lentitud en la resolución de casos clave.

El proceso contra Rosario Robles, ex secretaria de Desarrollo Social, acusada de ejercicio indebido de funciones por el desvío de recursos en la Estafa Maestra; pasó tres años en prisión preventiva desde agosto de 2019, pero fue absuelta en diciembre de 2023 por un tribunal de apelación que determinó violaciones a su presunción de inocencia, incluyendo declaraciones públicas de Gertz Manero que la prejuzgaron.