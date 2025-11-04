Ella es Grecia Quiroz García, la viuda de Carlos Manzo, quien será alcaldesa de Uruapan

¿Quién ocupará la alcaldía de Uruapan tras el asesinato de Carlos Manzo?

El pasado 1 de noviembre de 2025, durante las festividades del Festival de las Velas por el Día de Muertos en el municipio de Uruapan, fue asesinado el alcalde Carlos Manzo Rodríguez, quien llegó a dicho cargo como candidato independiente.

Su muerte abrió un vacío en la alcaldía, lo que puso en marcha los mecanismos legales para nombrar a un sustituto provisional y, posteriormente, a la persona que ocupará el cargo de forma definitiva.

Carlos Manzo, alcalde de Uruapan que fue asesinado (CUARTOSCURO)

La ley local señala que, ante una ausencia definitiva del presidente municipal, la persona que ostente la sindicatura municipal debe asumir las funciones encomendadas, en tanto el Congreso del Estado designa al o la titular para concluir el trienio.

Por lo pronto, Hilda Flor del Campo Maldonado Medina, síndica municipal de Uruapan estuvo en el cargo, pero hoy se dio a conocer que el diputado independiente Alejandro Bautista hizo la propuesta formal para que sea Grecia Itzel Quiroz García, viuda de Carlos Manzo, quien ocupe el cargo.