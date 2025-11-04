Ella es Grecia Quiroz García, la viuda de Carlos Manzo, quien será alcaldesa de Uruapan

Hilda Flor del Campo Maldonado Medina y Grecia Itzel Quiroz García son los nombres de las dos mujeres que estuvieron sonanado para ocupar la alcaldía de Uruapan, Michoacán, luego de que durante las celebraciones del Día de Muertos fuera asesinado Carlos Manzo Rodríguez, quien llegó a la presidencia municipal el 1 de septiembre de 2024.
Sin embargo, este martes se dio a conocer que el Congreso estatal recibió la propuesta de que sea la viuda de Manzo quien quede en el cargo, por lo que se votará en la siguiente sesión del pleno.
¿Quién ocupará la alcaldía de Uruapan tras el asesinato de Carlos Manzo?
El pasado 1 de noviembre de 2025, durante las festividades del Festival de las Velas por el Día de Muertos en el municipio de Uruapan, fue asesinado el alcalde Carlos Manzo Rodríguez, quien llegó a dicho cargo como candidato independiente.
Su muerte abrió un vacío en la alcaldía, lo que puso en marcha los mecanismos legales para nombrar a un sustituto provisional y, posteriormente, a la persona que ocupará el cargo de forma definitiva.
La ley local señala que, ante una ausencia definitiva del presidente municipal, la persona que ostente la sindicatura municipal debe asumir las funciones encomendadas, en tanto el Congreso del Estado designa al o la titular para concluir el trienio.
Por lo pronto, Hilda Flor del Campo Maldonado Medina, síndica municipal de Uruapan estuvo en el cargo, pero hoy se dio a conocer que el diputado independiente Alejandro Bautista hizo la propuesta formal para que sea Grecia Itzel Quiroz García, viuda de Carlos Manzo, quien ocupe el cargo.
¿Quiénes son Hilda Flor del Campo y Grecia Quiroz García, las dos mujeres que podrían ser alcaldesas de Uruapan?
En el escenario que dejó la muerte del alcalde de Uruapan, Carlos Manzo Rodríguez, dos mujeres sonaron con fuerza como candidatas para ocupar la presidencia municipal del lugar.
Se trata de Hilda Flor del Campo Maldonado Medina, síndica municipal, quien asumirá el mando interino como lo establece la ley.
Y Grecia Itzel Quiroz García, viuda de Carlos Manzo, quien cuenta con respaldo político y social para ser designada como alcaldesa definitiva por lo que resta del trienio del que su esposo estuvo en funciones durante un año y dos meses.
Ahora que el Congreso local recibió la propuesta de que ella asuma la alcaldía de Uruapan, se decidirá si ésta se aprueba mediante votación en la siguiente sesión del pleno, que tendrá lugar esta misma semana.
Grecia Itzel Quiroz García, viuda del alcalde asesinado, Carlos Manzo
Hasta antes del homicidio de su esposo, Grecia Itzel Quiroz García su perfil público era más discreto. Sin embargo, en días recientes, se ha perfilado como la candidata con mayor apoyo al interior del Movimiento del Sombrero para asumir la alcaldía de Uruapan.
Durante el homenaje póstumo a su esposo, Carloz Manzo, fue recibida por la multitud con gritos de “¡Presidenta!”, lo que refleja el fuerte respaldo social que recibe en el municipio.
Tras la muerte de su esposo, ha hecho llamados a la unidad, a la continuación del legado político de Manzo y a no caer en violencia como respuesta; además de enarbolar el valor que en todo momento demostró, según publica El Universal.
“No mataron al presidente de Uruapan, mataron al mejor presidente de México. Al único que se atrevió a levantar la voz, al único que se atrevió a debatir, a hablar con la verdad. Sin temor a nada, sin temor a perder su vida, sin temor a dejar a sus hijos huérfanos el día de hoy”, dijo el 2 de noviembre, al día siguiente del homicidio.
Hilda Flor del Campo Maldonado Medina, síndica de Uruapan
Hilda Flor del Campo Maldonado Medina es la actual síndica municipal del Ayuntamiento de Uruapan, cargo al que fue electa en 2024, junto al triunfo de Manzo como alcalde independiente, en un hecho inédito en Uruapan.
Por ahora, será encargada del despacho de la alcaldía hasta por durante 60 días, en lo que el Congreso local designa al presidente o presidenta municipal de manera definitiva.
De acuerdo con reportes de distintos medios, Hilda Flor del Campo se desempeñó como médica especializada en citología en el IMSS.
En 2021, se integró al movimiento político independiente Movimiento del Sombrero, fundado por Carlos Manzo, como responsable del Programa Gratuito de Farmacias y Consultorios del movimiento político.