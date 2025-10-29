¿Quién es Simón Levy, ex funcionario de AMLO supuestamente detenido en Portugal?

Simón Levy desmiente que esté detenido

La confirmación llegó también de parte de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, quien en su conferencia matutina señaló: “Parece que sí, en Portugal. Es de una ficha que había ahí, una denuncia que puso un particular contra él hace tiempo en la Ciudad de México”.

Sin embargo, casi simultáneamente, Simón Levy negó haber sido detenido y afirmó que la versión oficial era completamente falsa. A través de sus redes sociales y luego en entrevista, declaró:

“Mexicanos: estoy perfectamente bien. Me quisieron matar y además inventarme mil cosas más. Estoy bien y bien de salud.” En una entrevista con el periodista Luis Cárdenas para MVS Noticias, insistió:“Entiendo que la Presidenta de México dijo que estoy detenido en Portugal, eso es completamente falso; al contrario, recibí un atentado hace casi diez horas, estoy vivo …”.

De momento, la contradicción entre la versión oficial y la del implicado permanece, ya que no se han difundido públicamente detalles concretos por parte de las autoridades portuguesas o de la INTERPOL que lo confirmen de manera independiente.

¿Quién es Simón Levy?

Simón Levy Dabbah es un empresario y exfuncionario mexicano que ha tenido una trayectoria destacada tanto en el ámbito público como en el privado. Durante el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, ocupó el cargo de subsecretario de Planeación y Política Turística en la Secretaría de Turismo, donde trabajó bajo las órdenes de Miguel Torruco Marqués.

Simón Levy aceptó que es necesario recuperar el diálogo nacional. (Gustavo Martínez Alcántara)

Antes de eso, se desempeñó como funcionario en la administración capitalina de Miguel Ángel Mancera, donde participó en proyectos relacionados con el desarrollo urbano y la inversión pública. Además de su paso por el servicio público, Levy se ha dedicado al sector empresarial, principalmente en áreas vinculadas con el turismo, la consultoría y la innovación.

Es conocido también por su confrontar y por mantener una fuerte presencia en redes sociales, desde donde ha protagonizado varias controversias y disputas políticas.