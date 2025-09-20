Publicidad

Política

¿Quién es Adán Augusto López Hernández?

El antiguo secretario de Gobernación y aspirante a la candidatura presidencial por Morena, Adán Augusto López Hernández, vuelve a estar bajo el reflector.
sáb 20 septiembre 2025 07:51 AM
Estos días, el nombre de Adán Augusto López Hernández ha vuelto a tomar relevancia tras la reciente captura de Hernán Bermúdez Requena, quien fue expulsado por el gobierno de Paraguay para ser trasladado a México, este 17 de septiembre, como da a conocer Expansión Política.

Bermúdez Requena fue secretario de Seguridad de Tabasco durante la gubernatura de Adán Augusto y es señalado como presunto líder del grupo criminal “La Barredora”, por lo que el perfil y el círculo cercano de quien muchos consideraban el “alfil” de Andrés Manuel López Obrador se vuelven tema de interés general.

¿Quién es Adán Augusto López Hernández?

Adán Augusto López Hernández nació el 24 de septiembre de 1963 en Paraíso, Tabasco, por lo que en pocos días cumplirá 62 años. Estudió Derecho en la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco y más tarde obtuvo una maestría en Ciencia Política en la Universidad París II, Panthéon‑Assas.

Adán Augusto es hijo de Payambé López Falconi y de Aurora Hernández Sánchez. López Falconi, quien falleció en diciembre de 2020, fue notario y durante la década de los ochenta se convirtió en un personaje clave que promovió el movimiento político encabezado por Andrés Manuel López Obrador.

La familia de Adán Augusto López Hernández

En 1995, Adán Augusto se casó con Dea Isabel Estrada Rodríguez, con quien tiene tres hijos: Adán Payambé, Augusto Andrés y Adrián Jesús López Estrada.

Originaria de Villahermosa, Dea Isabel nació el 8 de octubre de 1966 y, de acuerdo con medios locales, es licenciada en Administración por la Universidad Autónoma de Guadalajara, fue presidenta del DIF Tabasco durante el gobierno de su esposo en la entidad y, desde entonces, ha mantenido bajo perfil.

En mayo pasado, el hijo mayor de Adán Augusto estuvo al centro de una discusión entre el funcionario y la senadora panista Lilly Téllez, luego de que el morenista confirmara que Adán Payambé cursa sus estudios universitarios en París y no en alguna universidad pública de México.

La carrera política de Adán Augusto López

Adán Augusto López Hernández inició su trayectoria política en el PRI, luego pasó al PRD y finalmente fue uno de los fundadores de Morena, junto con Andrés Manuel López Obrador y otras figuras esenciales de la 4T.

Ha sido diputado estatal, federal, senador, gobernador de Tabasco (2019‑2021) y secretario de Gobernación (de 2021 a 2023), durante el sexenio de López Obrador.

La amistad de Adán Augusto con López Obrador catapultó al ex gobernador de Tabasco al interior de Morena y aunque no resultó ganador en la contienda interna presidencial de 2024 (que abanderó a Claudia Sheinbaum rumbo a las elecciones federales), asumió luego cargos clave en la Segob y el Senado, donde coordinó la bancada de su partido.

¿Cuál es la relación de Adán Augusto con Hernán Bermúdez Requena?

Hernán Bermúdez Requena cuenta con más de 30 años dedicado a funciones de seguridad pública y fue secretario de Seguridad en Tabasco durante la administración de Adán Augusto López Hernández.

Hernán Bermúdez Requena, presunto integrante de "La Barredora" y ex secretario de Seguridad de Tabasco

Sin embargo, como publica Expansión Política, Bermúdez Requena es señalado por permitir el crecimiento del Cártel Jalisco Nueva Generación en dicha entidad, así como de formar parte de "La Barredora", célula criminal del cártel, antes de que ambos grupos se enfrentaran.

Hernán Bermúdez Requena, presunto integrante de "La Barredora" y ex secretario de Seguridad de Tabasco

