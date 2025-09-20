¿Quién es Adán Augusto López Hernández?

Estos días, el nombre de Adán Augusto López Hernández ha vuelto a tomar relevancia tras la reciente captura de Hernán Bermúdez Requena, quien fue expulsado por el gobierno de Paraguay para ser trasladado a México, este 17 de septiembre, como da a conocer Expansión Política.

Bermúdez Requena fue secretario de Seguridad de Tabasco durante la gubernatura de Adán Augusto y es señalado como presunto líder del grupo criminal “La Barredora”, por lo que el perfil y el círculo cercano de quien muchos consideraban el “alfil” de Andrés Manuel López Obrador se vuelven tema de interés general.