Los Macron irán a juicio para demostrar que Brigitte es mujer

Los Macron demostrarán que Brigitte es mujer en juicio por difamación

La influencer estadounidense Candace Owens, conocida por su cercanía a Donald Trump y sus declaraciones transfóbicas, ha sostenido públicamente que Brigitte Macron nació como hombre con el nombre de Jean-Michel Trogneux (nombre real del hermano de la primera dama). Estas acusaciones se difundieron masivamente a través de su serie Becoming Brigitte, compuesta por ocho episodios lanzados en 2025 y amplificadas en redes sociales y medios de extrema derecha.

Candace Owens asegura que Brigitte Macron es hombre. (Jason Davis/Getty Images)

Frente a la creciente viralización de esta teoría conspirativa, Brigitte y Emmanuel Macron presentaron en julio de 2025 una demanda formal en Estados Unidos contra Owens. En el escrito legal, se acusa a la influencer de ignorar deliberadamente pruebas contundentes que desmienten sus afirmaciones y de promover una campaña de difamación que ha causado daños reales a la imagen y la vida personal de la pareja presidencial.

Brigitte y Emmanuel Macron han denunciado a Candance Owens, una influencer estadounidense que sostiene que la primera dama es un hombre. (WPA Pool/Getty Images)

Según explicó el abogado de los Macron, Tom Clare, en declaraciones a la BBC, el objetivo del proceso legal es acabar de manera definitiva una historia falsa que ha circulado durante años.

“Será un proceso al que deberá enfrentarse de forma muy pública, pero está dispuesta a hacerlo. Tiene la firme determinación de hacer lo que sea necesario para aclarar la verdad”, afirmó Tom.

Candace Owens busca frenar la demanda de los Macron por difamación

La batalla legal que Brigitte y Emmanuel Macron han iniciado contra la influencer estadounidense Candace Owens en Estados Unidos enfrenta importantes desafíos procesales. Según la legislación estadounidense, para que una demanda por difamación prospere en el caso de figuras públicas, como la primera dama francesa, es necesario demostrar "mala intención real", es decir, que quien difundió la información sabía que era falsa y aun así decidió publicarla.

El abogado de los Macron, Tom Clare, señaló al Financial Times que “el principio aquí es la verdad” y que el matrimonio presidencial considera esencial defender su integridad ante lo que califican como una campaña de desinformación. Clare también subrayó que Owens tuvo “múltiples oportunidades para hacer lo correcto” y, en cambio, “solo se ha burlado de ellos”.

Por su parte, la defensa de Owens ha presentado una moción para desestimar la demanda, alegando que fue interpuesta en Delaware —estado donde están registradas sus empresas— en lugar de Tennessee, donde ella vive. Sus abogados argumentan que obligarla a litigar fuera de su estado supondría una “carga financiera y operativa sustancial”.