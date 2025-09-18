Publicidad

Los Macron irán a juicio para demostrar que Brigitte es mujer

Los Macron demandan a la influencer Candace Owens tras difundir rumores falsos sobre la identidad de Brigitte, acusándola de “campaña de humillación global".
jue 18 septiembre 2025 04:21 PM
Los Macron presentarán fotografías para demostrar que Brigitte es una mujer

El presidente francés Emmanuel Macron y su esposa Brigitte Macron han decidido enfrentar legalmente las especulaciones que ha circulado los últimos años: que ella nació como hombre.

Para ello, han interpuesto una demanda por difamación contra la influencer Candace Owens y planean presentar ante un tribunal de Estados Unidos pruebas fotográficas y científicas que permitan demostrar que esas acusaciones son completamente falsas.

Los Macron demostrarán que Brigitte es mujer en juicio por difamación

La influencer estadounidense Candace Owens, conocida por su cercanía a Donald Trump y sus declaraciones transfóbicas, ha sostenido públicamente que Brigitte Macron nació como hombre con el nombre de Jean-Michel Trogneux (nombre real del hermano de la primera dama). Estas acusaciones se difundieron masivamente a través de su serie Becoming Brigitte, compuesta por ocho episodios lanzados en 2025 y amplificadas en redes sociales y medios de extrema derecha.

Candace Owens asegura que Brigitte Macron es hombre.

Frente a la creciente viralización de esta teoría conspirativa, Brigitte y Emmanuel Macron presentaron en julio de 2025 una demanda formal en Estados Unidos contra Owens. En el escrito legal, se acusa a la influencer de ignorar deliberadamente pruebas contundentes que desmienten sus afirmaciones y de promover una campaña de difamación que ha causado daños reales a la imagen y la vida personal de la pareja presidencial.

State Visit By The President Of The French Republic - Day One
Brigitte y Emmanuel Macron han denunciado a Candance Owens, una influencer estadounidense que sostiene que la primera dama es un hombre.

Según explicó el abogado de los Macron, Tom Clare, en declaraciones a la BBC, el objetivo del proceso legal es acabar de manera definitiva una historia falsa que ha circulado durante años.

“Será un proceso al que deberá enfrentarse de forma muy pública, pero está dispuesta a hacerlo. Tiene la firme determinación de hacer lo que sea necesario para aclarar la verdad”, afirmó Tom.

Candace Owens busca frenar la demanda de los Macron por difamación

La batalla legal que Brigitte y Emmanuel Macron han iniciado contra la influencer estadounidense Candace Owens en Estados Unidos enfrenta importantes desafíos procesales. Según la legislación estadounidense, para que una demanda por difamación prospere en el caso de figuras públicas, como la primera dama francesa, es necesario demostrar "mala intención real", es decir, que quien difundió la información sabía que era falsa y aun así decidió publicarla.

El abogado de los Macron, Tom Clare, señaló al Financial Times que “el principio aquí es la verdad” y que el matrimonio presidencial considera esencial defender su integridad ante lo que califican como una campaña de desinformación. Clare también subrayó que Owens tuvo “múltiples oportunidades para hacer lo correcto” y, en cambio, “solo se ha burlado de ellos”.

La influencer Candace Owens asegura que Brigitte Macron es hombre.

Por su parte, la defensa de Owens ha presentado una moción para desestimar la demanda, alegando que fue interpuesta en Delaware —estado donde están registradas sus empresas— en lugar de Tennessee, donde ella vive. Sus abogados argumentan que obligarla a litigar fuera de su estado supondría una “carga financiera y operativa sustancial”.

Candace Owens

¿Quién es Candace Owens, la mujer que asegura que Brigitte Macron es hombre?

Candace Owens es una comentarista política, activista y autora estadounidense conocida por sus posturas conservadoras y su firme apoyo a Donald Trump. Nacida en 1989 en Stamford, Connecticut, Owens ganó notoriedad a mediados de la década de 2010 por sus críticas al movimiento "Black Lives Matter" y por promover ideas alineadas con la derecha política de Estados Unidos, en particular a través de redes sociales, podcasts y apariciones televisivas.

Candace Owens and Dave Rubin are seen on the set of "Candace" on April 28, 2021 in Nashville, Tennessee. The show will air on Friday, April 30, 2021. (Photo by Jason Kempin/Getty Images)

Aunque inicialmente tuvo ideas más cercanas al progresismo, su giro ideológico hacia el conservadurismo la convirtió en una figura influyente entre sectores de la derecha, especialmente en temas como el nacionalismo, la crítica a la “cultura de la cancelación” y el rechazo a las políticas de identidad. También ha sido una voz polémica por sus declaraciones contra el feminismo, la comunidad LGBTQ+ y los movimientos antirracistas, lo que le ha generado tanto una base de seguidores leales como un amplio rechazo público.

Owens ha trabajado con organizaciones como Turning Point USA junto con el fallecido, Charlie Kirk, y ha fundado su propio medio de comunicación para amplificar su mensaje. En 2025, volvió al centro de la controversia tras difundir una teoría conspirativa que afirma que Brigitte Macron, la primera dama de Francia, es en realidad un hombre, lo que llevó a una demanda por difamación presentada por Emmanuel y Brigitte Macron en Estados Unidos.

