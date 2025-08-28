Alejandro 'Alito' Moreno se ha convertido en uno de los personajes más visibles de la política mexicana actual. Desde sus inicios en Campeche hasta su llegada a la dirigencia nacional del PRI, su nombre ha estado ligado tanto al poder como a la polémica. Aquí te contamos todo sobre la vida personal del político campechano.
¿Quién es Alejandro 'Alito' Moreno, líder nacional del PRI?
¿Quién es 'Alito' Moreno?
Alejandro Moreno Cárdenas, mejor conocido como 'Alito' Moreno, es una figura clave en la política mexicana contemporánea. Nació el 25 de abril de 1975 en Campeche y es el menor de seis hijos del matrimonio entre Emigdio Moreno Cossío y Yolanda Mercedes Cárdenas Montero.
Desde joven, 'Alito' mostró interés por el activismo político, uniéndose al Partido Revolucionario Institucional (PRI) a los 16 años. Con el tiempo, su carrera fue en ascenso dentro del priismo, hasta convertirse en uno de los rostros más visibles del partido en tiempos recientes.
Estudió Derecho en el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores René Descartes, y completó un diplomado en Derecho Electoral por la Universidad Autónoma de Campeche. Su formación fue el punto de partida para ocupar una serie de cargos públicos: primero como síndico municipal, luego como diputado federal, senador y, más adelante, gobernador de Campeche.
Uno de los momentos clave en su carrera fue su elección como gobernador de Campeche en 2015, cargo que ocupó hasta 2019. Durante su gestión, consolidó su perfil como operador político. En agosto de 2019, solicitó licencia como gobernador para asumir la dirigencia nacional del PRI. Desde entonces, se ha mantenido al frente del partido a pesar de fuertes divisiones internas, numerosas derrotas electorales y señalamientos por su estilo centralista y autoritario.
En 2024 fue reelecto como presidente del partido tras promover una reforma interna que le permitió ampliar su periodo hasta 2032, decisión que provocó la salida de militantes históricos como la familia Beltrones y múltiples críticas de otros ex dirigentes priistas.
Hoy, 'Alito' Moreno representa una figura dual: para sus simpatizantes, un político que ha defendido al PRI en momentos difíciles; para sus detractores, un símbolo del desgaste del partido, marcado por escándalos, autoritarismo y una defensa cerrada del poder interno.
Su futuro político dependerá en gran parte de los procesos judiciales en curso, del ambiente interno del PRI y del resultado de las elecciones intermedias y presidenciales de 2027, donde su liderazgo podría estar bajo una nueva evaluación.
El lado más personal de 'Alito' Moreno
Después de divorciarse de Claudia Arceo Cabañas a inicios de los años 2000, Alejandro Moreno se casó con Christelle Castañón. Desde entonces, la pareja ha compartido distintas etapas de la vida política de Moreno. Cuando él fue elegido diputado y, más adelante, gobernador de Campeche en 2015, Castañón asumió un rol público relevante como presidenta del DIF estatal, acompañándolo activamente en su trayectoria.
Alejandro Moreno es padre de tres hijos: Alejandro, fruto de su primer matrimonio, y Rafael, Sebastián y Alejandra, nacidos de su relación con Christelle Castañón.
De acuerdo con el sitio Cuna de Grillos, Sebastián, el tercer hijo de 'Alito', cursa cuarto grado de primaria en el colegio Humanitree, el cual fue fundado en 2011 por Ricardo Salinas Pliego, dueño de TV Azteca.
Cabe destacar que el dirigente del PRI es muy cercano a su familia, y así lo ha compartido con sus más de 200 mil seguidores en Instagram, quienes han sido testigos de momentos especiales como cumpleaños, celebraciones y fechas significativas como el Día del Padre.
'Alito' Moreno fan del futbol
Fuera de su faceta como político, 'Alito' Moreno es un apasionado del fútbol, algo que ha dejado claro en sus redes sociales, donde suele compartir fotos jugando con su equipo de futbol llanero, "Corsarios". Además, en varias ocasiones ha mostrado su apoyo a la Selección Mexicana, pues ha portado con orgullo su camiseta en distintas publicaciones.
Otro de los deportes que practica como hobbie es el pádel. A finales de junio, el político compartió una foto junto a algunos amigos, con quienes se reunió un domingo para jugar y disfrutar de este deporte.
En otra ocasión, el dirigente del PRI compartió un video donde contó que celebró su cumpleaños 50 jugando pádel: "Terminando mi cumpleaños, ejercitando el cuerpo con un poco de pádel. ¡Siempre con energía para seguir trabajando por México!".