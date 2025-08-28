¿Quién es Alejandro 'Alito' Moreno, líder nacional del PRI?

¿Quién es 'Alito' Moreno?

Alejandro Moreno Cárdenas, mejor conocido como 'Alito' Moreno, es una figura clave en la política mexicana contemporánea. Nació el 25 de abril de 1975 en Campeche y es el menor de seis hijos del matrimonio entre Emigdio Moreno Cossío y Yolanda Mercedes Cárdenas Montero.

Desde joven, 'Alito' mostró interés por el activismo político, uniéndose al Partido Revolucionario Institucional (PRI) a los 16 años. Con el tiempo, su carrera fue en ascenso dentro del priismo, hasta convertirse en uno de los rostros más visibles del partido en tiempos recientes.

Alejandro 'Alito' Moreno (Facebook)

Estudió Derecho en el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores René Descartes, y completó un diplomado en Derecho Electoral por la Universidad Autónoma de Campeche. Su formación fue el punto de partida para ocupar una serie de cargos públicos: primero como síndico municipal, luego como diputado federal, senador y, más adelante, gobernador de Campeche.

Uno de los momentos clave en su carrera fue su elección como gobernador de Campeche en 2015, cargo que ocupó hasta 2019. Durante su gestión, consolidó su perfil como operador político. En agosto de 2019, solicitó licencia como gobernador para asumir la dirigencia nacional del PRI. Desde entonces, se ha mantenido al frente del partido a pesar de fuertes divisiones internas, numerosas derrotas electorales y señalamientos por su estilo centralista y autoritario.

Alito Moreno (Daniel Augusto)

En 2024 fue reelecto como presidente del partido tras promover una reforma interna que le permitió ampliar su periodo hasta 2032, decisión que provocó la salida de militantes históricos como la familia Beltrones y múltiples críticas de otros ex dirigentes priistas.

Hoy, 'Alito' Moreno representa una figura dual: para sus simpatizantes, un político que ha defendido al PRI en momentos difíciles; para sus detractores, un símbolo del desgaste del partido, marcado por escándalos, autoritarismo y una defensa cerrada del poder interno.

Su futuro político dependerá en gran parte de los procesos judiciales en curso, del ambiente interno del PRI y del resultado de las elecciones intermedias y presidenciales de 2027, donde su liderazgo podría estar bajo una nueva evaluación.