El exclusivo restaurante Zuma llega a México: Los Cabos es su primera parada en Latinoamérica

El exclusivo restaurante Zuma llega a México

La idea detrás del proyecto fue crear un oasis en medio del desierto, y vaya que lo lograron. El restaurante no es un solo edificio, sino cinco pabellones conectados por senderos y jardines interiores, pensados para que el recorrido sea parte de la experiencia. Cada uno está orientado para aprovechar al máximo la vista y, sobre todo, los atardeceres que caen detrás de las montañas, ese show diario que en Los Cabos nunca pasa de moda.



La marca internacional que ya conocías por su cocina japonesa contemporánea y su ambiente imposible de ignorar abrió por fin su primer restaurante en México, y eligió el lugar perfecto para hacerlo. (Cortesía)

La arquitectura juega con dos mundos que, juntos, funcionan sorprendentemente bien, la sobriedad estética japonesa y el calor de lo hecho en México. Hay maderas mexicanas, cerámica artesanal y vegetación nativa por todos lados, lo que da como resultado una atmósfera de barefoot luxury, lujo sin rigidez, elegancia sin corbata y ese espíritu relajado que define a la región.