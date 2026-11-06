La marca internacional que ya conocías por su cocina japonesa contemporánea y su ambiente imposible de ignorar abrió por fin su primer restaurante en LATAM, y eligió el lugar perfecto para hacerlo en Cabo del Sol, en Baja California Sur.
El exclusivo restaurante Zuma llega a México: Los Cabos es su primera parada en Latinoamérica
El exclusivo restaurante Zuma llega a México
La idea detrás del proyecto fue crear un oasis en medio del desierto, y vaya que lo lograron. El restaurante no es un solo edificio, sino cinco pabellones conectados por senderos y jardines interiores, pensados para que el recorrido sea parte de la experiencia. Cada uno está orientado para aprovechar al máximo la vista y, sobre todo, los atardeceres que caen detrás de las montañas, ese show diario que en Los Cabos nunca pasa de moda.
La arquitectura juega con dos mundos que, juntos, funcionan sorprendentemente bien, la sobriedad estética japonesa y el calor de lo hecho en México. Hay maderas mexicanas, cerámica artesanal y vegetación nativa por todos lados, lo que da como resultado una atmósfera de barefoot luxury, lujo sin rigidez, elegancia sin corbata y ese espíritu relajado que define a la región.
Los detalles son donde el lugar se luce. Los tótems de madera de mango, tallados a mano por artesanos mexicanos, se vuelven protagonistas del espacio. Las piezas de cerámica de María Pizarro suman textura y carácter. Y el paisajismo, con árboles de torote incluidos, no está ahí solo para verse bien: fue diseñado para recuperar hábitats de la fauna local, así que la belleza también tiene propósito.
Con esta apertura, Zuma presenta una versión distinta de sí misma, una donde la gastronomía japonesa contemporánea, la arquitectura y la naturaleza se funden en un lugar hecho a la medida de su entorno. Más que un restaurante nuevo, es una razón más para apuntar Los Cabos en la lista del próximo escape.