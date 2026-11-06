Somsaa: el restaurante de la Roma donde hasta los cocteles llevan té y te transportan a Bangkok

Aquí todo se cocina desde cero, con hierbas y carnes orgánicas. Los platos son para compartir y saben a wok, a carbón y a especias.



Aquí todo se cocina desde cero, con hierbas y carnes orgánicas. (Cortesía)

Lo que tienes que pedir:

El Ped Yang Yaowarat es pato ahumado a la parrilla, con su salsa y baos al vapor. Los Guay Tiew Kua Gai son fideos de arroz salteados al wok con pollo y huevo, con un toque ahumado. Los Khao Kriap Pak Mo son dumplings de arroz hechos a mano, rellenos de pollo y jícama, con leche de coco. Y el Murtabak Gae es una masa crujiente rellena de cordero y queso, con un ajard fresco de piña y pepino.