Somsaa Thai Bites & Wine Bar es un restaurante de comida tailandesa en una casona antigua de la CDMX. Está inspirado en Yaowarat, el barrio chino de Bangkok, famoso por su comida callejera, su humo y su ambiente. La casa tiene pisos de madera que crujen, telas de seda tailandesa y vajilla hecha a mano.
Somsaa: el restaurante de la Roma donde hasta los cocteles llevan té y te transportan a Bangkok
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Aquí todo se cocina desde cero, con hierbas y carnes orgánicas. Los platos son para compartir y saben a wok, a carbón y a especias.
Lo que tienes que pedir:
El Ped Yang Yaowarat es pato ahumado a la parrilla, con su salsa y baos al vapor. Los Guay Tiew Kua Gai son fideos de arroz salteados al wok con pollo y huevo, con un toque ahumado. Los Khao Kriap Pak Mo son dumplings de arroz hechos a mano, rellenos de pollo y jícama, con leche de coco. Y el Murtabak Gae es una masa crujiente rellena de cordero y queso, con un ajard fresco de piña y pepino.
Para tomar, la estrella es el Sato, un fermentado de arroz que hacen ellos mismos y que es el primero de su tipo en la ciudad. Va muy bien con la comida, igual que el vino.
Y si lo tuyo es la sobremesa, prueba el Thai High Tea: tés como el Assam con lichi y jazmín, o el oolong con rosas y frutos rojos, junto a pasteles como el de pandan con coco o el de mandarina.
Aquí se viene a cenar rico, compartir platos y quedarte horas platicando, así que si estas en este mood, ya sabes a dónde ir.
¿Dónde?
Somsaa Thai Bites & Wine Bar
Orizaba 219, Col. Roma Norte