Costalegre es una extensa franja de la costa de Jalisco que se extiende entre los alrededores de Puerto Vallarta y los límites con Colima. Su paisaje cambia entre playas, vegetación tropical y pequeñas comunidades costeras que conservan su propio ritmo. Aquí puedes pasar el día frente al mar, probar la gastronomía local, conocer rincones poco concurridos o simplemente dejarte llevar por el camino.

Nuestra ruta comenzó llegando al aeropuerto de Manzanillo, desde donde nos trasladamos hacia Boca de Iguanas para hacer la primera parada. A partir de ahí, seguimos por carretera para descubrir algunos de los lugares que hacen especial a esta región. Y aunque el viaje tenía un enfoque romántico, pronto quedó claro que Costalegre tiene planes para distintos tipos de viajeros: parejas, amigos, familias o cualquiera que tenga ganas de conocer otra cara del Pacífico mexicano.



Costalegre, una ruta para enamorarse de la costa de Jalisco (Cortesía)

Wana Wana: la primera parada frente al mar

Nuestra primera parada fue Wana Wana Beach Club, en Boca de Iguanas. Fue una gran manera de empezar el viaje: llegamos, nos sentamos frente al mar y dejamos que el día avanzara sin demasiadas prisas. El lugar tiene espacio para relajarse y disfrutar de la playa con cierta privacidad, sin sentir que estás en medio de una multitud.

La comida fue una de las grandes sorpresas. La relación entre precio y calidad nos pareció excelente, pero hubo dos platos que se quedaron en mi memoria: una tostada de atún muy bien servida, con pescado que sabía fresquísimo, y un aguachile negro que también estaba buenísimo.



El plan aquí puede ser tan tranquilo como quieras. Puedes comer frente al Pacífico, meterte al mar, descansar en un camastro o elegir alguna de las albercas si prefieres no entrar a la playa. La palapa, con su estructura elevada y vistas abiertas al paisaje, también es uno de esos rincones que invitan a sacar el teléfono y tomar fotos.



Costalegre, una ruta para enamorarse de la costa de Jalisco (Cortesía)

Para una escapada romántica, Wana Wana funciona muy bien: puedes pasar varias horas entre comida, sol y mar sin necesidad de organizar demasiadas actividades. Pero también es una buena parada si viajas con amigos o simplemente quieres disfrutar de la costa antes de continuar la ruta.