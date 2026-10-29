El Cielo Resort recibe su primera Llave MICHELIN en Valle de Guadalupe

Hay viajes que empiezan con una reservación y otros con las ganas de pasar un fin de semana entre viñedos, comer rico y dejar que la sobremesa se alargue. Para estos últimos, Valle de Guadalupe tiene una nueva noticia que puede ayudar a elegir dónde quedarse: El Cielo Resort recibió su primera Llave MICHELIN. Rodeado de viñedos, olivares, jardines y montañas, el resort reúne alojamiento, gastronomía y cultura del vino en una propuesta que hace del paisaje parte de la estancia.

La noticia llega acompañada de otro logro. El proyecto El Cielo, que comprende los viñedos, la vinícola y el resort, también obtuvo la certificación B Corp por sus prácticas sociales, ambientales y de gobernanza. Dos reconocimientos que ponen la atención tanto en la experiencia del huésped como en la manera de operar y relacionarse con las personas y el entorno.