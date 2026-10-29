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Viajes y gourmet

El Cielo Resort recibe su primera Llave MICHELIN en Valle de Guadalupe

Una escapada entre viñedos con dos motivos para celebrar: El Cielo Resort obtiene su primera Llave MICHELIN y el proyecto suma la certificación B Corp por su desempeño social, ambiental y de gobernanza.
jue 29 octubre 2026 02:49 PM
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Hay viajes que empiezan con una reservación y otros con las ganas de pasar un fin de semana entre viñedos, comer rico y dejar que la sobremesa se alargue. Para estos últimos, Valle de Guadalupe tiene una nueva noticia que puede ayudar a elegir dónde quedarse: El Cielo Resort recibió su primera Llave MICHELIN. Rodeado de viñedos, olivares, jardines y montañas, el resort reúne alojamiento, gastronomía y cultura del vino en una propuesta que hace del paisaje parte de la estancia.

La noticia llega acompañada de otro logro. El proyecto El Cielo, que comprende los viñedos, la vinícola y el resort, también obtuvo la certificación B Corp por sus prácticas sociales, ambientales y de gobernanza. Dos reconocimientos que ponen la atención tanto en la experiencia del huésped como en la manera de operar y relacionarse con las personas y el entorno.

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¿Qué significa tener una Llave MICHELIN?

Si las Estrellas MICHELIN ya forman parte de tu radar al elegir un restaurante, vale la pena familiarizarte con las Llaves para tu próximo viaje. Esta distinción reconoce a hoteles seleccionados por los inspectores de la guía a partir de criterios profesionales e independientes. Una Llave identifica una estancia “muy especial”.

En esa evaluación cuentan la personalidad del hotel, la calidad de sus instalaciones, el servicio y su conexión con el destino. En El Cielo, esa identidad está ligada a la vocación vitivinícola del Valle de Guadalupe y a la posibilidad de conocerla durante la visita.

El plan puede incluir recorridos enológicos, degustaciones y experiencias gastronómicas, además de tiempo para disfrutar el hotel. Sus suites, distribuidas en villas, tienen interiores cálidos y contemporáneos, con vistas que acercan los viñedos y las montañas a la habitación. La tentación de quedarse un rato más viene incluida en el paisaje.

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(ENRIQUE_SERRANO)

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Una certificación que mira más allá de la habitación

La certificación B Corp se concentra en otra parte de la experiencia: lo que sucede detrás de la operación. Otorgada tras un proceso independiente de evaluación y verificación de B Lab, considera aspectos como las condiciones laborales, la gestión ambiental, la relación con la comunidad y la transparencia de la empresa.

En el caso de El Cielo, su alcance comprende todo el proyecto. Esto permite hablar de una evaluación que conecta la actividad de los viñedos y la vinícola con la hospitalidad del resort, y que considera su impacto en colaboradores, comunidades, clientes y medio ambiente. La empresa figura en el directorio de B Lab como certificada desde septiembre de 2026.

Los dos reconocimientos aportan razones distintas para ponerlo en el radar. La Llave MICHELIN distingue la estancia, B Corp permite conocer más sobre la empresa que la hace posible. Para quien está planeando una escapada al Valle, El Cielo reúne vino, gastronomía y hospedaje para armar ese fin de semana cuya única cita urgente sea llegar a tiempo a la siguiente degustación.

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(ENRIQUE_SERRANO)

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