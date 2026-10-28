Brach Madrid: Una historia de amor en la Gran Vía

Esa es la esencia de Brach Madrid, el segundo hotel de la marca de Evok Collection y una de las direcciones más personales de la capital española. Instalado en un edificio histórico construido entre 1919 y 1922, el hotel recupera la memoria de sus muros y la convierte en una experiencia contemporánea, cálida y llena de carácter. La visión es la de Philippe Starck, que imagina aquí un Madrid de nostalgia moderna, literalmente.

Basta cruzar la puerta del número 20 de la emblemática calle para descubrir otro ritmo: uno lleno de conversaciones que se alargan, libros y otros objetos que parecen guardar secretos y espacios que invitan a quedarse un ratito más. (Cortesía)

Las habitaciones, 57 en total, incluidas cuatro suites, fueron minuciosamente pensadas como capítulos de una novela íntima. Cada una es completamente distinta a la otra. Todas pertenecen a un personaje imaginario distinto y conservan rastros de su vida: fotografías, dibujos, notas y recuerdos de viaje.



Las habitaciones, 57 en total, incluidas cuatro suites, fueron minuciosamente pensadas como capítulos de una novela íntima. (Cortesía)

En los baños, la piedra de brecha y los espejos enmarcados en cerámica verde musgo suman una nota artesanal. Todo está perfectamente elegido para que el diseño se descubra poco a poco, como una conversación que empieza con un detalle y termina llevándonos a otro.