Vail Resorts decidió que la montaña también puede ser un plan de estilo de vida y este invierno lo demuestra con una apuesta que mezcla clases privadas de otro nivel, música en vivo, mucha comida buena y un pronóstico que ilusiona: los meteorólogos esperan una temporada especialmente nevada, gracias al fenómeno de Súper El Niño.
Vail Resorts reinventa el invierno en la temporada 2026-2027
Lo nuevo en Vail: un instructor que es tu cómplice en la montaña
La gran novedad se llama Epic Ascent y llega a Vail y Beaver Creek. La idea es que tu instructor no solo te corrija la técnica, sino que funcione como un amigo local que sabe dónde está la mejor nieve, qué pista le va a tu nivel y en qué restaurante conviene reservar.
Antes de llegar, un concierge puede encargarse de mesas, transporte e itinerarios y el equipo de renta se ajusta a tu medida y hasta te lo llevan al hotel.
Ya en la pista, olvídate de las filas en los lifts y elige tú a qué hora y desde dónde empezar.
Lo mejor: todas las clases privadas se convierten automáticamente en esta experiencia sin costo extra, y una misma reservación sirve desde una persona hasta seis.
Este es el plan perfecto para una escapada de amigas, un día familiar o una aventura en terreno experto que termina con una comida memorable.
En Vail, la montaña también tiene una playlist
Vail se pone festivalera. El 11 de diciembre, ILLENIUM, el productor nominado al GRAMMY, inaugura la nueva Dobson Arena, un recinto renovado con tecnología de punta.
Después de haber recibido a SOFI TUKKER, Dillon Francis, Chris Lorenzo y John Summit el invierno pasado, este año serán siete presentaciones en la montaña, tres más que antes, con dos escenarios nuevos y sorpresas que se irán soltando durante la temporada.
Además, el Express Lift Bar, en la base de Gondola One, tendrá más de 50 artistas y DJs los fines de semana por la tarde, y el Rabbit Hole seguirá con noches electrónicas con nombres como Loud Luxury y Dombresky.
El après-ski se pone serio en Vail
La gran estrella del después de esquiar es el nuevo Vail Ice Bar, un bar al aire libre junto a la entrada de los Back Bowls, con cocteles, música y ese espíritu alpino de toda la vida.
Pero no es el único: Whistler Blackcomb estrena un bar de hielo en Blackcomb y ofrece caviar con champaña en una terraza; Park City pasea un trineo de s’mores por la montaña y abre una waffleria.
Breckenridge propone subir por tu cuenta para cenar arriba y lanza un coctel de bourbon con historia; y Beaver Creek regresa con cenas íntimas con sommelier, sin olvidar sus famosas galletas.
Todo esto forma parte de la mayor inversión gastronómica de la compañía, que busca mejorar los platillos más pedidos en sus 15 destinos.
Vail al alcance de tu mano; todo en tu celular
La tecnología también se suma al plan. Con My Epic Gear puedes elegir tus esquís o snowboard con anticipación y recibirlos listos; mientras que la app My Epic sirve para subir a los lifts, ver mapas y tiempos de espera, y localizar a tus amigos en la montaña.
Su función para escuelas de esquí, con check-in digital, fotos y seguimiento del progreso, pasa de cuatro a catorce resorts, un gran alivio para las familias con niños.
Fechas y números en Vail que hay que anotar
Las aperturas arrancan pronto: Keystone en octubre, Breckenridge el 6 de noviembre, Vail el 13, Whistler Blackcomb, Park City, Heavenly y Northstar el 20, y Beaver Creek y Crested Butte el 25.
El Epic Pass sube de precio después del 15 de noviembre, y parte de USD $1,169 para adultos y USD $929 para jóvenes de 13 a 30 años, quienes además estrenan un 20 por ciento de descuento este año.
Los titulares del pase también ahorran 20 por ciento en comida y pueden compartir boletos con amigos a mitad de precio. Revisa el precio final en EpicPass.com.
Si lo tuyo es la nieve, la música o simplemente una buena razón para brindar con vista a las montañas, este invierno en Vail promete mucho más que bajar pistas.