Vail Resorts reinventa el invierno en la temporada 2026-2027

Lo nuevo en Vail: un instructor que es tu cómplice en la montaña

La gran novedad se llama Epic Ascent y llega a Vail y Beaver Creek. La idea es que tu instructor no solo te corrija la técnica, sino que funcione como un amigo local que sabe dónde está la mejor nieve, qué pista le va a tu nivel y en qué restaurante conviene reservar.

Antes de llegar, un concierge puede encargarse de mesas, transporte e itinerarios y el equipo de renta se ajusta a tu medida y hasta te lo llevan al hotel.

Ya en la pista, olvídate de las filas en los lifts y elige tú a qué hora y desde dónde empezar.

Lo mejor: todas las clases privadas se convierten automáticamente en esta experiencia sin costo extra, y una misma reservación sirve desde una persona hasta seis.

Este es el plan perfecto para una escapada de amigas, un día familiar o una aventura en terreno experto que termina con una comida memorable.

La gran novedad se llama Epic Ascent y llega a Vail y Beaver Creek. La idea es que tu instructor no solo te corrija la técnica, sino que funcione como un amigo local que sabe dónde está la mejor nieve, qué pista le va a tu nivel y en qué restaurante conviene reservar. (Cortesía)





En Vail, la montaña también tiene una playlist

Vail se pone festivalera. El 11 de diciembre, ILLENIUM, el productor nominado al GRAMMY, inaugura la nueva Dobson Arena, un recinto renovado con tecnología de punta.

Después de haber recibido a SOFI TUKKER, Dillon Francis, Chris Lorenzo y John Summit el invierno pasado, este año serán siete presentaciones en la montaña, tres más que antes, con dos escenarios nuevos y sorpresas que se irán soltando durante la temporada.

Además, el Express Lift Bar, en la base de Gondola One, tendrá más de 50 artistas y DJs los fines de semana por la tarde, y el Rabbit Hole seguirá con noches electrónicas con nombres como Loud Luxury y Dombresky.