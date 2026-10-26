Destinos que se apropian del otoño

Hay un momento del año en el que el aire se vuelve más frío, las hojas se tornan amarillas y el sol parece más dorado que nunca. Esas son señales inequívocas de que el otoño ya está aquí y aunque para muchos significa decirle adiós al traje de baño y el coctel junto a la alberca, para otros es el momento perfecto de emprender la huida a una nueva aventura.

Grupo Orgánico Hoteles Boutique lo sabe bien y ha aprendido que sus instalaciones, las temporadas son solo un pretexto para atenderte como te mereces. Sus seis rincones repartidos entre bosque, lago, montaña, mar y ciudad, ofrecen un motivo distinto para cada escapada cerca de la ciudad, sin que ninguna exija más de un tanque de gasolina.

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En Orgánico Hotel Boutique Ajusco, los pinos se cubren de una bruma que parece hecha a medida para el chocolate caliente y las fogatas. Es el único complejo boutique de montaña dentro de la CDMX, con cabalgatas al amanecer y un centro holístico entre oyameles centenarios, donde basta un fin de semana para olvidar que la ciudad existe tan solo a media hora.

En Orgánico Hotel Boutique Valle de Bravo, el otoño cae sobre el lago con una luz que dicta el ritmo. Por la mañana hay remo y caminatas, las tardes son de alberca y silencio. Orgánico Hotel Boutique Tepoztlán, en cambio, responde con montaña y bruma mística, mientras el Tepozteco vigila desde un temazcal que cierra el día como un ritual necesario.

Si el frío no es lo tuyo, Orgánico Hotel Boutique Veracruz mantiene la temporada tibia y salada frente al mar, con la brisa entrando por la ventana y las olas como campanas que marcan las horas. Y para quienes no quieren salir de la ciudad, el Centro Cultural Quinta Soledad esconde una casona en Tlalpan donde la historia se respira en los muros y el brunch del fin de semana se vuelve una costumbre. Para finalizar, Frontera 49 Roma Norte, ofrece una pausa urbana con rooftop, coworking y buena compañía, ideal para seguir tu rutina a un ritmo sui generis.

Ya sea que busques una escapara en pareja buscando el silencio, vayas con tu familia y tus mascotas a una aventura, lleves a tus amigos a celebrar un evento importante o busques espacios donde puedas trabajar frente a una fogata, cada propiedad de Grupo Orgánico Hoteles Boutique te recibirá de la mejor manera. Seis destinos, un mismo objetivo: ayudarte a bajar el ritmo en la recta final del año. Así se siente volver a tener tiempo para ti, así se siente Grupo Orgánico Hoteles Boutique .