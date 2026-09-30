“El Quinto Cuarto” de Lorea, un menú que explora el concepto de "¿Por qué algo vale lo que vale?"

El proyecto va más allá de la cocina, buscando que todo aquel que lo visite conecte con su memoria para crear un momento inolvidable a través de las emociones y lo sensorial.



El chef Oswaldo Olivia de Lorea presenta el menú "El Quinto Cuarto" (Cortesía / Lorea)

Su menú no parte de un ingrediente o técnica, sino de una pregunta: “¿Cómo se construye el valor?”.

El chef concluyó que nosotros somos quienes se lo asignamos a todo lo que nos rodea y que detrás de cada plato se encuentran cuatro mecanismos culturales que nos ayudan a determinar su valor: la distancia, la cultura, la escasez y el tiempo.

El chef Oswaldo Olivia de Lorea presenta el menú "El Quinto Cuarto" (Cortesía / Lorea)





"El Quinto Cuarto" en Lorea: ingredientes que salieron de su zona de confort

El factor del tiempo fue importantísimo en la creación del platillo de pimiento asado, rabitos de cerdo y mejillones, acompañado de jugo vegetal concentrado, pues solo después de mucha afinación, una guarnición como suele serlo el pimiento se convirtió en el eje principal del plato, al pasar por 12 horas de alteración que lo reinventaron por completo.

Para Oswaldo, “el producto sin cultura es solo un ingrediente, y la cultura sin producto es una abstracción. Solo cuando se encuentran existe la gastronomía”.

Lorea lo deja clarísimo, presentándole a sus comensales invenciones como el toast de charales, una combinación inesperada de ingredientes que transforma los charales, un clásico prehispánico de la gastronomía mexicana que casi siempre pasa desapercibido, en la estrella de uno de los nuevos elementos del menú de un restaurante de fine dining.