Ubicado en la Roma Norte, un hot spot para redescubrir la comida en la CDMX, se encuentra Lorea, fundado por el chef Oswaldo Oliva. Reconocido por la Guía Michelin en 2024, 2025 y 2026, Lorea es un reflejo de la versatilidad de la gastronomía mexicana y hoy presenta su nuevo menú “El Quinto Cuarto”, hecho para los amantes de la innovación.
“El Quinto Cuarto” de Lorea, un menú que explora el concepto de "¿Por qué algo vale lo que vale?"
El proyecto va más allá de la cocina, buscando que todo aquel que lo visite conecte con su memoria para crear un momento inolvidable a través de las emociones y lo sensorial.
Su menú no parte de un ingrediente o técnica, sino de una pregunta: “¿Cómo se construye el valor?”.
El chef concluyó que nosotros somos quienes se lo asignamos a todo lo que nos rodea y que detrás de cada plato se encuentran cuatro mecanismos culturales que nos ayudan a determinar su valor: la distancia, la cultura, la escasez y el tiempo.
"El Quinto Cuarto" en Lorea: ingredientes que salieron de su zona de confort
El factor del tiempo fue importantísimo en la creación del platillo de pimiento asado, rabitos de cerdo y mejillones, acompañado de jugo vegetal concentrado, pues solo después de mucha afinación, una guarnición como suele serlo el pimiento se convirtió en el eje principal del plato, al pasar por 12 horas de alteración que lo reinventaron por completo.
Para Oswaldo, “el producto sin cultura es solo un ingrediente, y la cultura sin producto es una abstracción. Solo cuando se encuentran existe la gastronomía”.
Lorea lo deja clarísimo, presentándole a sus comensales invenciones como el toast de charales, una combinación inesperada de ingredientes que transforma los charales, un clásico prehispánico de la gastronomía mexicana que casi siempre pasa desapercibido, en la estrella de uno de los nuevos elementos del menú de un restaurante de fine dining.
Lorea: innovación en cada detalle
Si te interesan los drinks, te llevarás más de una sorpresa descubriendo los cocteles inusuales de Lorea, como la mezcla de un típico jugo de tomate con caldo de almejas y especias, acompañada de un vodka especial elaborado con agua extraída de cientos de metros dentro del hielo de Siberia.
Como si el drink no fuera lo suficientemente extravagante por sí solo, su preparación es todo un espectáculo, hecho por profesionales, que todos tenemos que ver en esta vida.
No puede faltar el cierre perfecto con un postre de Nutella de foie y helado de vino amontillado, que combina texturas y evoca nostalgia cálida en quien lo pruebe.
Así es el 'ecosistema' de Lorea
Lorea es parte de un ecosistema de creaciones de Oswaldo Oliva: el restaurante convive en el mismo recinto con Aleli Rooftop y Antesala.
Además, su heladería artesanal, Super Tyrano, se encuentra solo a una calle de los otros. La creatividad de Oliva, hijo de dos biólogos, lo llevó a un entendimiento distinto de la transformación, no solo de ingredientes, sino del estado emocional de la gente, a través de un menú tan deli como "El Quinto Cuarto" en Lorea.
RESTAURANTE LOREA
Sinaloa 141, Roma Norte, Ciudad de México
Horarios: martes a domingo, de 17:00 a 23:00 hrs.
TRIVIA
Quién y Lorea tienen un regalo para ti. Se trata de una cena para dos personas para probar "El Quinto Cuarto". Lo único que tienes que hacer es seguirnos en Instagram y enviar un mail a quien.trivias@gmail.com con la siguiente respuesta: Menciona un reconocimiento que ha recibido Lorea desde su apertura. ¡El primero será el ganador!