Houston reafirma su título como Space City con la misión Artemis II

Pocas ciudades en el mundo tienen un vínculo tan íntimo y fascinante con las estrellas como Houston. Conocida como la "Ciudad Espacial", este destino ha sido el corazón del programa espacial tripulado de Estados Unidos, por más de seis décadas, consolidándose como un referente global de ingeniería, ciencia y tecnología.

Desde la fundación del Johnson Space Center de la NASA, Houston ha entrenado y coordinado astronautas para complejas misiones espaciales. Actualmente están escribiendo un nuevo capítulo para la historia con el desarrollo de la misión Artemis II, que es el primer vuelo tripulado del programa que marcará el regreso definitivo a la luna.

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(NASA/Bill Ingalls - Cortesía)

Para esta misión, cuatro astronautas a bordo de la nave Orion, impulsados por el cohete SLS, viajaron alrededor de la luna poniendo a prueba sistemas críticos de soporte vital en el espacio profundo. Durante cerca de diez días de misión, especialistas e ingenieros desde Houston monitorearon la generación de aire respirable, la eliminación de dióxido de carbono y los protocolos de seguridad radiológica, sentando las bases operativas de cara a Artemis III.

Este orgullo cósmico trasciende los laboratorios y se respira en cada rincón de la ciudad: desde murales urbanos y eventos culturales hasta el Space Center Houston, una de las atracciones imperdibles de Texas donde es posible tocar rocas lunares, admirar naves espaciales reales y maravillarse con el futuro de la exploración.

(Cortesía)

Houston continúa demostrando por qué es la capital de la innovación aeroespacial, atrayendo a mentes visionarias y ofreciendo a cada visitante una experiencia en la que la ciencia, el turismo y las estrellas se encuentran.

