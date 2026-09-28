Hoteles de lujo ahora en alta mar, esta es la nueva forma de viajar que está redefiniendo el lujo

Hay algo especialmente atractivo en despertarte, abrir las cortinas y descubrir que estás frente a una costa completamente distinta a la del día anterior. Y si a eso le sumas una suite con terraza privada, un gran restaurante, spa y un nivel de servicio digno de algunos de los mejores hoteles del mundo, la idea de viajar en barco empieza a sentirse muy diferente.

Algunas de las firmas de hospitalidad más importantes del mundo están trasladando su manera de entender el lujo a alta mar. Ritz-Carlton, Four Seasons, Orient Express y Aman forman parte de una nueva generación de yates donde hay menos huéspedes, más espacio y, sobre todo, mucha más privacidad.

