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Viajes y gourmet

Hoteles de lujo ahora en alta mar, esta es la nueva forma de viajar que está redefiniendo el lujo

Menos pasajeros, suites con terraza, spas, gastronomía y destinos que cambian cada mañana. Ritz-Carlton, Four Seasons, Orient Express y Aman están llevando la experiencia de un hotel de lujo al mar.
lun 28 septiembre 2026 12:17 PM
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Hay algo especialmente atractivo en despertarte, abrir las cortinas y descubrir que estás frente a una costa completamente distinta a la del día anterior. Y si a eso le sumas una suite con terraza privada, un gran restaurante, spa y un nivel de servicio digno de algunos de los mejores hoteles del mundo, la idea de viajar en barco empieza a sentirse muy diferente.

Algunas de las firmas de hospitalidad más importantes del mundo están trasladando su manera de entender el lujo a alta mar. Ritz-Carlton, Four Seasons, Orient Express y Aman forman parte de una nueva generación de yates donde hay menos huéspedes, más espacio y, sobre todo, mucha más privacidad.

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Del hotel al yate

The Ritz-Carlton Yacht Collection fue una de las primeras grandes marcas hoteleras en entrar a este nuevo territorio. Su propuesta comenzó con Evrima y ha continuado con Ilma y Luminara, llevando al mar varios de los códigos que asociamos con la firma.

Suites con terraza privada, gastronomía, grandes espacios exteriores y hasta una marina desde la que los huéspedes pueden entrar directamente al agua forman parte de la experiencia.

Sus itinerarios recorren regiones como el Mediterráneo y el Caribe, combinando destinos conocidos con puertos relacionados con el mundo del yachting. La diferencia está en la escala, más que intentar llenar cada minuto del viaje, la experiencia gira alrededor de disfrutar el lugar en el que estás.

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Cuando el verdadero lujo es tener espacio

Four Seasons Yachts lleva esta idea todavía más lejos con Four Seasons I. Con únicamente 95 suites, la embarcación está diseñada alrededor de algo que cada vez valoramos más cuando viajamos: espacio.

La gastronomía, el wellness y el servicio característico de Four Seasons siguen presentes, pero dentro de espacios con una sensación mucho más residencial.

Aquí no se trata de tener una agenda interminable de actividades, sino de poder decidir qué quieres hacer con tu día. Pasar horas frente al mar, bajar a explorar un puerto o simplemente quedarte a bordo también forman parte del viaje.

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Volver a disfrutar el trayecto

Durante años aprendimos a pensar en el traslado como ese tiempo que hay que pasar antes de llegar al verdadero destino. Orient Express quiere cambiar esa idea.

Con Orient Express Corinthian, un velero de apenas 54 suites, la firma recupera parte del romanticismo que siempre ha rodeado a los grandes viajes.

Además de gastronomía, wellness y espacios de alta gama, la navegación a vela ocupa un papel protagonista. La intención es viajar con más calma y hacer que llegar deje de ser lo único importante.

En otras palabras el trayecto vuelve a convertirse en parte de la historia.

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Aman y una versión todavía más privada del mar

En 2027 llegará Amangati, la propuesta de Aman at Sea y quizá una de las interpretaciones más íntimas de esta nueva forma de viajar.

El yate contará con únicamente 47 suites, todas con terraza privada, además de Aman Spa, diferentes propuestas gastronómicas y amplios espacios exteriores.

Incluso existirá la posibilidad de reservar la embarcación completa para viajes privados. Su primera temporada estará centrada en el Mediterráneo, un escenario que parece prácticamente hecho para esta nueva generación de viajes.

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