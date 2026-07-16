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Viajes y gourmet

Las vacaciones perfectas para huir del calor sin salir del paraíso

Destinos donde el verano se vive entre montañas, noches frescas y paisajes que no requieren pasar el día buscando aire acondicionado
jue 16 julio 2026 03:05 PM
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Islandia en verano (Morgan Phillps Photography)

Durante muchos años nos hicieron creer que las vacaciones de verano tenían que incluir una playa, un traje de baño y temperaturas capaces de derretir cualquier persona antes del mediodía. Pero no todos queremos pasar una semana sudando frente al mar.

Cada vez más viajeros están cambiando las playas saturadas por montañas, lagos, pueblos pequeños y lugares donde todavía es necesario llevar una chamarra en la maleta. La tendencia responde al deseo de escapar de las olas de calor sin tener que renunciar a las vacaciones de verano. En 2026, incluso destinos tradicionalmente invernales están recibiendo más visitantes durante los meses de verano.

La buena noticia es que existen muchas formas de hacerlo y muchos lugares a los que ir. Desde perseguir el sol de medianoche en Escandinavia hasta cambiar completamente de hemisferio para poder encontrar nieve, estas son las vacaciones perfectas para quienes prefieren un suéter antes que un ventilador.

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Islandia

Islandia es probablemente la respuesta más obvia, pero también una de las mejores. Durante el verano, sus paisajes se vuelven muy verdes, los caminos son más accesibles y las horas de luz son eternas. Puedes manejar entre cascadas, playas negras y aguas termales sin tener que soportar temperaturas sofocantes.

Eso sí, el clima cambia muy rápido, por lo que tu maleta debe incluir capas, impermeable y zapatos adecuados. Parte de su encanto está precisamente en salir del hotel sin saber si tendrás sol, viento o lluvia durante la siguiente hora.

Luces Boreales- Islandia
Durante el invierno, cuando las horas de luz son mínimas, Reikiavik transforma la oscuridad en parte de la experiencia. Festivales de luz, conciertos y actividades culturales animan la ciudad, mientras que las noches despejadas ofrecen una de las mejores oportunidades del año para ver auroras boreales sin salir demasiado lejos. (Jonatan Pie - Unsplash)

Las Highlands de Escocia

Las Highlands son para las personas que quieren vacaciones que se sientan como entrar en una película. Montañas cubiertas de verde, castillos, lagos, carreteras muy solitarias y pubs donde una tarde con lluvia se convierte en parte del plan.

En verano, los días son largos y permiten recorrer la región sin prisas, hacer caminatas, visitar la isla de Skye o pasar la tarde junto a un lago. El clima es impredecible, pero difícilmente tendrás que organizar tu día alrededor del calor.

Completion Of The World's Largest Of Equine Sculptures
The Kelpies emblemáticas esculturas en Escocia. (Jeff J Mitchell/Getty Images)

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El norte de Noruega

Si quieres ir al mar sin sentir que estás dentro de un horno, las islas Lofoten pueden ser tu alternativa. Sus playas tienen agua turquesa, pero están rodeadas de montañas, pueblos pesqueros y cabañas rojas que cambian por completo la idea de unas vacaciones costeras.

Durante el verano, el sol de medianoche mantiene el paisaje iluminado prácticamente toda la noche. Esto significa que puedes hacer caminatas tardías, paseos en kayak y cenas frente a los fiordos sin tener que preocuparte demasiado por la hora.

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Vacaciones de invierno en pleno verano

Para escapar realmente de la temporada, también puedes cambiar de hemisferio. Mientras gran parte del mundo está buscando sombra, destinos de Argentina y Nueva Zelanda se encuentran en invierno.

Bariloche ofrece nieve, pistas de esquí, chocolate caliente y hoteles rodeados de montañas y lagos. Su temporada invernal va de junio a septiembre, por lo que es una opción especialmente buena para los que quieren cambiar las sandalias por botas sin tener que esperar hasta diciembre.

En la Isla Sur de Nueva Zelanda puedes combinar nieve, ciudades pequeñas, aguas termales y paisajes alpinos. Queenstown, Wānaka y los Alpes del Sur permiten organizar un viaje de invierno que no dependa únicamente de esquiar. Hay rutas escénicas, caminatas, glaciares y hot pools para quienes prefieren observar la nieve desde un lugar cómodo.

Skiing on the italian alpine arc
¿Eres amante del esquí nórdico? ¡Perfecto! En Val Ferret encontrarás inclinaciones para todos los niveles y hasta un sendero peatonal en la nieve para esos días en los que prefieres caminar y disfrutar del paisaje. (fbxx/Getty Images/iStockphoto)

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Las Rocosas Canadienses

Banff, Lake Louise y Jasper funcionan para quienes quieren aire fresco sin tener que viajar durante el invierno. En verano puedes recorrer lagos, glaciares, bosques y carreteras panorámicas, aunque conviene empacar por capas porque el clima cambia dependiendo de la altitud y el momento del día.

No es un destino completamente frío y algunas tardes pueden sentirse cálidas, pero las mañanas y noches en la montaña suelen ser mucho más agradables que una ciudad durante una ola de calor. Además, siempre existe la posibilidad de subir de altitud cuando el sol comienza a sentirse demasiado.

Canadá
Descubre las bellezas que ofrecé Canadá. (Attilio Pregnolato/Shutterstock)

El verdadero lujo es no estar incómoda

Estas vacaciones no se tratan de odiar la playa, sino de dejar de asumir que descansar tiene que sentirse de una sola manera. Para algunas personas, el verano ideal no incluye broncearse, sino caminar sin sudar, dormir con la ventana abierta y volver a ponerse una chamarra por la noche.

Es por eso estos destinos tienen tanto sentido. En un momento en el que las temperaturas extremas influyen cada vez más en nuestras decisiones, elegir un destino fresco ya no parece una idea rara, sino que se convirtió en una forma mucho más inteligente de viajar.

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Viajes

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