Europa se viste de lujo con alma, así celebra The Bicester Collection a Madrid, Barcelona y París

The Bicester Collection convierte a Las Rozas Village, La Roca Village y La Vallée Village en algo más que destinos de shopping, en retratos vivos de Madrid, Barcelona y París.
La propuesta parte de una idea simple, cada Village se transforma en una extensión cultural de su ciudad, mezclando arte, arquitectura, moda y artesanía en experiencias que se sienten más como un viaje sensorial que como una jornada de compras.
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Madrid, pero con actitud
En Las Rozas Village, la iniciativa “Madrid. En vena” le rinde tributo a esa energía castiza que hace única a la capital española. Aquí lo popular se vuelve arte: el clavel, las rosquillas, la banderilla del aperitivo y hasta la estética de los bares de barrio se reinterpretan a través de instalaciones inmersivas creadas junto a artesanos y creadores locales.
Entre las piezas más llamativas está “El Clavel de Abanicos”, una flor monumental hecha con abanicos tradicionales, y “¿Dónde está La Lista?”, un homenaje a las rosquillas madrileñas junto al obrador Madreamiga. También destaca “La Banderilla”, una escultura que reinterpreta el ritual del aperitivo de la mano de Bombas, Lagartos y Cohetes de Vallecas. El recorrido cierra con “Postcard from Madrid”, una serie de ilustraciones del artista Curro Suárez que le da un giro colorido y contemporáneo a los íconos turísticos de la ciudad. La conclusión es clara, según explica la propia marca: Madrid no es solo historia, es actitud.
Barcelona, entre Gaudí y la modernidad
Barcelona es Capital Mundial de la Arquitectura UNESCO, y La Roca Village no se quedó atrás. Con “The Thrill of Discovery”, el Village se convierte en un homenaje al legado de Antoni Gaudí, con instalaciones florales monumentales firmadas por Flowers by Bornay que reinterpretan las puertas de Casa Milà y las curvas orgánicas de Casa Batlló.
Lo interesante es que la experiencia no se queda dentro del Village: hay alianzas con instituciones como Casa Batlló, La Pedrera y el MACBA para ofrecer recorridos privados, charlas sobre arquitectura y encuentros exclusivos para miembros VIC. Incluso The Apartment —el espacio más íntimo de la colección— tendrá presentaciones y exhibiciones privadas pensadas como piezas de colección.
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París y el arte de hacer las cosas bien
En La Vallée Village, “The Art of Crafting” pone el foco en algo que a veces se nos olvida valorar: el oficio. La iniciativa invita a descubrir el trabajo detrás de los ateliers franceses, desde la materia prima hasta el gesto artesanal, en colaboración con el Institut pour les Savoir-Faire Français. Es, en el fondo, una manera de recordar que el verdadero lujo también es tiempo, técnica y transmisión generacional de conocimiento.
La Vallée Village además reafirma su lado más deportivo, con marcas como Lululemon, On y Veja, y su papel como socio principal del Trophée Clarins 2026, el torneo WTA 125 que se disputó del 11 al 17 de mayo en París como antesala de Roland-Garros. Ahí, moda y deporte se cruzan sin fricción, tal como sucede también en su presencia en golf y equitación.
Lujo personalizado, a dos velocidades
Toda esta experiencia se sosti
ene, además, en dos formatos de atención muy distintos entre sí. Las Personal Shopping Suites ofrecen citas uno a uno donde expertos en styling arman recorridos de compra a la medida de cada huésped. The Apartment, en cambio, va un paso más allá: diseñado por David Thomas, es un espacio pensado como una residencia privada, reservado para invitados VIC y experiencias exclusivas de clienteling, donde el arte y el diseño local se combinan para crear algo mucho más íntimo que una tienda.
Al final, lo que The Bicester Collection propone con esta temporada no es solo ir de shopping por Europa. Es entender que cada ciudad tiene un pulso propio, y que el verdadero lujo está en saber escucharlo.