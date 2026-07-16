Europa se viste de lujo con alma, así celebra The Bicester Collection a Madrid, Barcelona y París

Madrid, pero con actitud

En Las Rozas Village, la iniciativa “Madrid. En vena” le rinde tributo a esa energía castiza que hace única a la capital española. Aquí lo popular se vuelve arte: el clavel, las rosquillas, la banderilla del aperitivo y hasta la estética de los bares de barrio se reinterpretan a través de instalaciones inmersivas creadas junto a artesanos y creadores locales.

En Las Rozas Village, la iniciativa “Madrid. En vena” le rinde tributo a esa energía castiza que hace única a la capital española. (Cortesía)

Entre las piezas más llamativas está “El Clavel de Abanicos”, una flor monumental hecha con abanicos tradicionales, y “¿Dónde está La Lista?”, un homenaje a las rosquillas madrileñas junto al obrador Madreamiga. También destaca “La Banderilla”, una escultura que reinterpreta el ritual del aperitivo de la mano de Bombas, Lagartos y Cohetes de Vallecas. El recorrido cierra con “Postcard from Madrid”, una serie de ilustraciones del artista Curro Suárez que le da un giro colorido y contemporáneo a los íconos turísticos de la ciudad. La conclusión es clara, según explica la propia marca: Madrid no es solo historia, es actitud.

Barcelona, entre Gaudí y la modernidad

Barcelona es Capital Mundial de la Arquitectura UNESCO, y La Roca Village no se quedó atrás. Con “The Thrill of Discovery”, el Village se convierte en un homenaje al legado de Antoni Gaudí, con instalaciones florales monumentales firmadas por Flowers by Bornay que reinterpretan las puertas de Casa Milà y las curvas orgánicas de Casa Batlló.

Con “The Thrill of Discovery”, el Village se convierte en un homenaje al legado de Antoni Gaudí, con instalaciones florales monumentales firmadas por Flowers by Bornay que reinterpretan las puertas de Casa Milà y las curvas orgánicas de Casa Batlló. (Cortesía)

Lo interesante es que la experiencia no se queda dentro del Village: hay alianzas con instituciones como Casa Batlló, La Pedrera y el MACBA para ofrecer recorridos privados, charlas sobre arquitectura y encuentros exclusivos para miembros VIC. Incluso The Apartment —el espacio más íntimo de la colección— tendrá presentaciones y exhibiciones privadas pensadas como piezas de colección.