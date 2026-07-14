Madrid tiene nuevo lugar favorito, así es el Nobu Hotel que abrirá en septiembre

Se trata de la quinta propiedad de la marca en España, uniéndose a los hoteles de San Sebastián, Barcelona, Marbella e Ibiza, pero la primera vez que Nobu conquista la capital.
Y lo hace por todo lo alto, el corazón del hotel es un restaurante, bar y lounge de tres niveles, cada uno con su propia personalidad, coronado por una terraza en la azotea que promete convertirse en el spot obligado para ver el atardecer. La idea, según sus creadores, es que se convierta en punto de encuentro entre viajeros internacionales y locales, con la ciudad entera como escenografía.
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El diseño corrió a cargo del estudio Studio Gronda, responsable de los espacios comunes y del restaurante, que juega con referencias japonesas para lograr una estética atemporal basada en materiales nobles, luz natural y armonía visual.
Las 50 habitaciones y suites, obra de Studio Caramba, apuestan por tonos cálidos de madera, textiles naturales, toques en verde oscuro y ventanales de piso a techo con vista a la ciudad. El gran protagonista es la Suite Nobu, en el último piso, 105 metros cuadrados con terraza privada, pensada para quienes buscan un retiro urbano sin renunciar al glamour.
Entre los detalles que hacen que hospedarse ahí se sienta como un evento están las Nobu Signature Beds, los amenities de baño firmados por BYREDO, servicio de habitaciones directamente del restaurante Nobu, acceso prioritario al mismo, además de una zona de bienestar y gimnasio equipado por Technogym para recargar energía entre plan y plan.
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La ubicación tampoco es casualidad, el hotel está en plena calle Alcalá, entre la Plaza de Cibeles y la Puerta del Sol, en el barrio de Las Cortes, famoso por su ambiente literario y su vida cultural intensa.
Como dijo Natasha Hargan, directora general de Nobu Hospitality, la meta fue crear "un oasis urbano" donde el diseño, la gastronomía insignia de la marca y una conexión genuina con la vida madrileña se combinen en una sola experiencia, tanto para turistas como para los propios habitantes de la ciudad.
Las reservaciones para estancias a partir del 1 de septiembre ya están abiertas en nobuhotels.com/madrid . Si estabas buscando un pretexto para un fin de semana en Madrid, este es.