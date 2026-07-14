Madrid tiene nuevo lugar favorito, así es el Nobu Hotel que abrirá en septiembre

El diseño corrió a cargo del estudio Studio Gronda, responsable de los espacios comunes y del restaurante, que juega con referencias japonesas para lograr una estética atemporal basada en materiales nobles, luz natural y armonía visual.

Nobu Hotel Madrid abre sus puertas el 1 de septiembre de 2026, y sí, ya puedes ir apartando fecha porque las reservaciones están disponibles desde ahora. (Cortesía)

Las 50 habitaciones y suites, obra de Studio Caramba, apuestan por tonos cálidos de madera, textiles naturales, toques en verde oscuro y ventanales de piso a techo con vista a la ciudad. El gran protagonista es la Suite Nobu, en el último piso, 105 metros cuadrados con terraza privada, pensada para quienes buscan un retiro urbano sin renunciar al glamour.

Las 50 habitaciones y suites, obra de Studio Caramba, apuestan por tonos cálidos de madera, textiles naturales, toques en verde oscuro y ventanales de piso a techo con vista a la ciudad. (Cortesía)

Entre los detalles que hacen que hospedarse ahí se sienta como un evento están las Nobu Signature Beds, los amenities de baño firmados por BYREDO, servicio de habitaciones directamente del restaurante Nobu, acceso prioritario al mismo, además de una zona de bienestar y gimnasio equipado por Technogym para recargar energía entre plan y plan.