"Come lo que quieras y paga lo que puedas": la iniciativa gastronómica que regresa en agosto

Este 26 de agosto, salir a comer tendrá una lógica distinta. Por un día, más de 100 restaurantes en 11 países abrirán sus puertas sin precio fijo como parte de Paga Lo Que Puedas, una iniciativa que invita a los comensales a ordenar normalmente y pagar lo que consideren justo o lo que esté dentro de sus posibilidades.

Lo que empezó como una práctica comunitaria en Masala y Maíz, el restaurante de Ciudad de México creado por los chefs Norma Listman y Saqib Keval, hoy se ha convertido en un movimiento global. La idea es tan sencilla como poderosa: hacer que más personas puedan sentarse a la mesa sin que el precio sea una barrera.