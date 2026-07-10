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Viajes y gourmet

"Come lo que quieras y paga lo que puedas": la iniciativa gastronómica que regresa en agosto

Más de 100 restaurantes abrirán sus puertas sin precio fijo para una jornada que celebra la comida, la comunidad y la accesibilidad.
vie 10 julio 2026 12:44 PM
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Este 26 de agosto, salir a comer tendrá una lógica distinta. Por un día, más de 100 restaurantes en 11 países abrirán sus puertas sin precio fijo como parte de Paga Lo Que Puedas, una iniciativa que invita a los comensales a ordenar normalmente y pagar lo que consideren justo o lo que esté dentro de sus posibilidades.

Lo que empezó como una práctica comunitaria en Masala y Maíz, el restaurante de Ciudad de México creado por los chefs Norma Listman y Saqib Keval, hoy se ha convertido en un movimiento global. La idea es tan sencilla como poderosa: hacer que más personas puedan sentarse a la mesa sin que el precio sea una barrera.

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Una mesa más grande para todos

En México, la edición 2026 reunirá a 28 proyectos gastronómicos en ocho ciudades, impulsados por 344 trabajadoras y trabajadores de la industria. A nivel internacional, participarán restaurantes en países como México, Estados Unidos, India, Colombia, Cuba, Turquía, Nigeria, Francia, Perú, España y Brasil.

La lista incluye proyectos reconocidos por la Guía Michelin, los premios James Beard, The New York Times, North America’s 50 Best y Asia’s 50 Best. Entre los participantes destacan Masala y Maíz y Expendio de Maíz Sin Nombre en Ciudad de México; Kabawa en Nueva York; Oyster Oyster y Albi en Washington, D.C.; Nixta Taqueria en Austin, y Americano en Bombay.

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Norma&Saqib-Ana Lorenzana

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¿Cómo funciona Paga Lo Que Puedas?

La dinámica es muy simple. Los comensales llegan al restaurante participante, ordenan del menú habitual y, al final, pagan la cantidad que puedan o que consideren justa. Las bebidas alcohólicas mantienen su precio normal y el personal recibe sus propinas completas.

Más que una promoción, la iniciativa busca abrir una conversación sobre accesibilidad, comunidad y hospitalidad. Porque comer bien no solo tiene que ver con el plato, sino con quién puede acceder a él.

“Los restaurantes hablan mucho de comunidad, pero la comunidad solo existe si la gente puede participar. La pregunta no es si todos pueden pagar nuestros restaurantes. La pregunta es si estamos dispuestos a imaginar restaurantes que hagan espacio para todos”, señala Norma Listman.

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PlatilloAlmejas-Ana Lorenzana

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La mesa como un punto de encuentro

Para Listman y Keval, el crecimiento de Paga Lo Que Puedas demuestra que existe otra forma de pensar la industria restaurantera. Una en la que la accesibilidad no significa devaluar el trabajo, sino confiar en que la comunidad también sabe corresponder.

“Hemos pasado años preguntándonos cómo hacer los restaurantes más accesibles sin comprometer el valor de nuestro trabajo. Lo que hemos aprendido es que las comunidades son mucho más generosas de lo que esta industria cree”, comenta Saqib Keval.

Con esta primera edición global, Paga Lo Que Puedas busca reunir a clientes habituales, vecinos, curiosos y nuevos comensales alrededor de una misma idea: la mesa puede ser más abierta, más generosa y más humana.

Los restaurantes que quieran sumarse a la iniciativa podrán registrarse hasta el próximo 13 de julio. La jornada se llevará a cabo el 26 de agosto y promete convertirse en uno de los movimientos gastronómicos más interesantes del año.

Para conocer más sobre la iniciativa o registrar un restaurante participante, visita: pagaloquepuedas-paywhatyoucan.com

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