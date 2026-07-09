El plan más exclusivo para este verano se vivirá en las Islas Baleares e incluye un eclipse total de sol

Gran Meliá ofrece dos experiencias exclusivas para disfrutar el eclipse solar en el Mediterráneo

La propuesta estará disponible únicamente para una reserva en Hotel de Mar Gran Meliá, en Mallorca, y otra en Villa Le Blanc Gran Meliá, en Menorca, lo que convierte este plan en una de las ofertas de turismo de lujo más exclusivas creadas para seguir el eclipse solar rodeado por el lujo y las experiencias que ofrecen estas propiedades a sus visitantes.

Hotel de Mar Gran Meliá (Cortesía)

El mejor verano de tu vida en el Mediterráneo con eclipse total de sol incluido

Más que unas vacaciones de verano, Gran Meliá plantea un recorrido completamente personalizado para vivir el eclipse solar del 12 de agosto con una aventura única que comienza desde que el viajero sale de su casa.

El paquete incluye traslados privados puerta a puerta, vuelos en jet privado desde cualquier punto de Europa, alojamiento en las suites más exclusivas de cada propiedad, servicio de concierge personalizado, propuestas gastronómicas creadas a la medida, experiencias de bienestar y una navegación privada por el Mediterráneo para observar el eclipse desde el mar.

Villa Le Blanc Gran Meliá (Cortesía)

El punto culminante llegará durante la fase de totalidad del eclipse, cuando los huéspedes podrán presenciar el fenómeno a bordo de embarcaciones seleccionadas especialmente para la ocasión: una Rivamare de Riva en Mallorca o un tradicional llaüt menorquín en Menorca.

La experiencia busca ofrecer una vista privilegiada del eclipse lejos de las aglomeraciones, aprovechando el Mediterráneo como un venue natural para contemplar uno de los fenómenos astronómicos más importantes de la década.