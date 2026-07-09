El plan más exclusivo para este verano se vivirá en las Islas Baleares e incluye un eclipse total de sol

El eclipse total de sol del próximo 12 de agosto de 2026 tendrá como uno de sus principales escenarios a las Islas Baleares, consideradas entre los mejores puntos de Europa para observar este fenómeno astronómico.
Por esta razón, Gran Meliá Hotels & Resorts ofrece dos experiencias de lujo únicas que permitirán contemplar el eclipse desde el Mediterráneo con un itinerario diseñado para hacer de este viaje el mejor plan de este verano.
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Gran Meliá ofrece dos experiencias exclusivas para disfrutar el eclipse solar en el Mediterráneo
La propuesta estará disponible únicamente para una reserva en Hotel de Mar Gran Meliá, en Mallorca, y otra en Villa Le Blanc Gran Meliá, en Menorca, lo que convierte este plan en una de las ofertas de turismo de lujo más exclusivas creadas para seguir el eclipse solar rodeado por el lujo y las experiencias que ofrecen estas propiedades a sus visitantes.
El mejor verano de tu vida en el Mediterráneo con eclipse total de sol incluido
Más que unas vacaciones de verano, Gran Meliá plantea un recorrido completamente personalizado para vivir el eclipse solar del 12 de agosto con una aventura única que comienza desde que el viajero sale de su casa.
El paquete incluye traslados privados puerta a puerta, vuelos en jet privado desde cualquier punto de Europa, alojamiento en las suites más exclusivas de cada propiedad, servicio de concierge personalizado, propuestas gastronómicas creadas a la medida, experiencias de bienestar y una navegación privada por el Mediterráneo para observar el eclipse desde el mar.
El punto culminante llegará durante la fase de totalidad del eclipse, cuando los huéspedes podrán presenciar el fenómeno a bordo de embarcaciones seleccionadas especialmente para la ocasión: una Rivamare de Riva en Mallorca o un tradicional llaüt menorquín en Menorca.
La experiencia busca ofrecer una vista privilegiada del eclipse lejos de las aglomeraciones, aprovechando el Mediterráneo como un venue natural para contemplar uno de los fenómenos astronómicos más importantes de la década.
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Mallorca: lujo, gastronomía y navegación exclusiva
En Hotel de Mar Gran Meliá, considerado un referente de la arquitectura mediterránea y diseñado por el arquitecto José Antonio Coderch, la propuesta gira en torno al universo náutico que caracteriza al establecimiento.
Los huéspedes se alojarán en una Master Suite con servicio de mayordomía y disfrutarán de una experiencia gastronómica diseñada por la chef Marga Coll, además de una cena privada frente al mar en Bombon by Alberta Ferretti.
El itinerario también contempla tratamientos de bienestar y actividades culturales como una visita privada a la Fundació Pilar i Joan Miró, recorridos por Palma de Mallorca y visitas a algunos de los lugares más representativos de la isla.
Menorca ofrece una inmersión en la esencia del Mediterráneo
La segunda experiencia tendrá como escenario Villa Le Blanc Gran Meliá, ubicado frente a la playa de Santo Tomás, en Menorca.
El programa incluye alojamiento en una Suite Presidencial con servicio de mayordomía, navegación privada en un tradicional llaüt menorquín durante el eclipse y una propuesta gastronómica en La Terraza del Balear, desarrollada en colaboración con el histórico Café Balear.
Además, los huéspedes podrán acceder a tratamientos en Thai Room Spa, recorrer el Camí de Cavalls, visitar bodegas locales y realizar un recorrido privado por Hauser & Wirth Menorca, uno de los espacios de arte contemporáneo más reconocidos del Mediterráneo.
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Gran Meliá tiene sólo dos reservas disponibles en todo el mundo para disfrutar del eclipse total de sol en las Islas Baleares
Si lo que buscas es un viaje que se convierta en un recuerdo único e imborrable, disfrutar del eclipse solar en las Islas Baleares es el plan ideal para lograrlo.
Y es que Gran Meliá confirmó que únicamente estarán disponibles dos reservas a nivel mundial, una para cada hotel participante.
Con ello, el eclipse total de sol del 12 de agosto de 2026 se convierte no solo en un acontecimiento astronómico excepcional, sino también en el eje de una experiencia que combina navegación privada, alta gastronomía, bienestar, cultura y alojamiento de lujo en el corazón del Mediterráneo.