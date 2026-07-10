Las cafeterías independientes más bonitas del mundo para los verdaderos amantes del café

El café como nuevo souvenir

Uno de los nombres que más está sonando es el Rosslyn Coffee, en Londres. Fundado en 2018 por James Hennebry y Mat Russell, este lugar nació en el distrito financiero de la ciudad, inspirado por la cultura cafetera australiana, pero con una calidez que sus creadores comparan con la de un pub irlandés. La idea es muy simple, pero poderosa, se basan en servir un café de gran nivel.

Rosslyn se ha convertido en un favorito por sus mezclas de la casa, sus tostadores y hasta una lista secreta de bebidas que está fuera de menú. Pero lo que realmente lo distingue es que no parece diseñado únicamente para los expertos en café. Es uno de esos lugares donde puedes entrar por un espresso rápido y salir pensando en que encontraste una nueva parada obligatoria para tu próximo viaje a Londres.

@rosslyncoffee

Otro spot que parece hecho para guardarse en Google Maps es Boot Café, en París. Ubicado en Le Marais, dentro de una antigua zapatería, es mini, encantador y muy parisino sin forzarlo demás. Su fachada es azul, su letrero muy original y su tamaño casi miniatura lo han convertido en uno de esos lugares que se sienten más como un tesoro encontrado.