Las cafeterías independientes más bonitas del mundo para los verdaderos amantes del café

Hay viajes que empiezan por un museo, una reservación o una tienda que viste mil veces en Instagram. Y luego están los viajes que empiezan simplemente por una cafetería. Porque para los amantes del café, encontrar un buen lugar puede decirte mucho de una ciudad. Como se mueve, qué tan rápido se vive y dónde se van sus locales.
En los últimos años, las cafeterías independientes dejaron de ser solo lugares para pedir un latte y seguir con tu día. Ahora son destinos en sí mismos. Se convirtieron en espacios pequeños, muy cuidados y muchas veces escondidos, donde el café importa tanto como la ambiente, el diseño, la historia detrás del lugar y la sensación de haber encontrado algo que no estaba en la lista turística de todos.