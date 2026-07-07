Publicidad

Síguenos en nuestras redes sociales:

Publicidad
Viajes y gourmet

Los restaurantes de moda en CDMX que todos quieren probar

De mariscos a pizza estilo Nueva York, estos son los restaurantes de CDMX que todos tienen guardados, recomendados o pendientes para su próxima comida.
mar 07 julio 2026 02:24 PM
Añadir Quién en Google
pargotrestaurant.png

En la Ciudad de México siempre va a haber un restaurante nuevo, una mesa imposible, una pizza que aparece en todos los stories o un lugar que de pronto se convierte en plan obligatorio al que todo mundo quiere ir. Pero cada temporada tiene sus nombres propios. Esos lugares que empiezan como recomendación entre amigos y terminan siendo “¿ya fuiste?”.

Esta vez, la lista se mueve entre mariscos, cocina contemporánea, platos de temporada y pizza estilo Nueva York. No todos entran en la misma categoría, pero todos tienen algo en común que están en ese momento exacto en el que ir se siente como seguir al día con la ciudad.

Publicidad

Los restaurantes de moda en CDMX que todos quieren probar

El Tibur

El Tibur es un lugar que va acorde con la nueva obsesión de la CDMX. Los famosos mariscos con una vibra relajada y platos que están muy frescos y antojables. Es marisquería, sí, pero no en el sentido clásico de un mantel largo y domingo familiar. Aquí la idea va más por crudos, tostadas y sabores fuertes. Es el tipo de restaurante que funciona para una comida larga, sobremesa casual o un plan para terminar con varias rondas del mismo plato al centro de la mesa.

Tibur
Para quienes creen que cualquier partido sabe mejor acompañado de mariscos frescos, El Tibur también se suma a la conversación. (Instagram @_el_tibur_)

Alterna

Alterna llegó con una propuesta más íntima y cuidada. Está en Condesa y tiene ese ambiente de restaurante pequeño, bonito y bien pensado, donde la comida es contemporánea sin caer en lo pretencioso. Su cocina mezcla influencias globales y mantiene una sensibilidad muy personal, lo que lo vuelve ideal para quienes quieren probar algo nuevo sin tener que sentir que están en una experiencia demasiado rígida.

Es un lugar que dan ganas de recomendar antes de que se vuelva imposible conseguir mesa. Perfecto para una cena más especial, pero sin perder la vibra relajada de la colonia.

alterna.restaurant.jpg

Publicidad

Pargot

Pargot no es nuevo, pero sigue siendo uno de esos restaurantes que se mantiene relevante porque tienen algo que muchos buscan. Tiene una cocina mexicana contemporánea, tiene mucho producto fresco y una carta que cambia con la temporada. Su propuesta el elegante y muy única.

Es una gran opción las personas que quieren comer muy bien sin ir al lugar obvio. Además, tiene ese balance entre restaurante de ocasión y spot al que sí podrías volver cuando quieres algo rico y bonito.

pargotrestaurant.jpg

Boogie’s Pizza

Y luego está Boogie’s Pizza, porque no todo tiene que ser menú degustación para poder ser el plan del momento. La pizza estilo Nueva York sigue teniendo su era en CDMX y Boogie’s entra perfecto en esa categoría. Tienen rebanadas grandes, masa crujiente, vibra muy casual y el encanto de lugar al que vas sin tanta ceremonia, pero con muchas ganas.

Es el plan ideal para quienes buscan algo más relajado, una cena sin complicaciones o una parada rápida en Condesa que probablemente termine siendo mucho más rica de lo que esperabas.

boogiespizza.jpg

Publicidad

Tags

Tipos de comida

Publicidad

Newsletter

Recibe las últimas noticias de moda, sociales, realeza, espectáculos y más.

Portada Quien Campos.jpg

Publicidad