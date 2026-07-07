Los restaurantes de moda en CDMX que todos quieren probar

En la Ciudad de México siempre va a haber un restaurante nuevo, una mesa imposible, una pizza que aparece en todos los stories o un lugar que de pronto se convierte en plan obligatorio al que todo mundo quiere ir. Pero cada temporada tiene sus nombres propios. Esos lugares que empiezan como recomendación entre amigos y terminan siendo “¿ya fuiste?”.
Esta vez, la lista se mueve entre mariscos, cocina contemporánea, platos de temporada y pizza estilo Nueva York. No todos entran en la misma categoría, pero todos tienen algo en común que están en ese momento exacto en el que ir se siente como seguir al día con la ciudad.