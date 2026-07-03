La Romana apuesta por la dolce vita con una experiencia italiana contemporánea en la Ciudad de México
Inspirado en la elegancia relajada de la Italia de los años setenta, este nuevo espacio en la colonia Roma combina coctelería de autor, música italo-disco y una atmósfera pensada para disfrutar la noche sin prisas.
En medio del ritmo acelerado que caracteriza a la capital, La Romana propone algo distinto: un espacio para disfrutar la noche sin prisas, entre buena música, coctelería de autor y una atmósfera inspirada en la Italia de los años setenta.
Ubicado en la colonia Roma, el concepto toma como referencia la elegancia desenfadada y la cultura del aperitivo para construir una experiencia donde cada elemento, desde la selección musical hasta la carta de bebidas, invita a desconectarse del caos cotidiano y dejar que la noche siga su propio ritmo.
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Un viaje a la Roma italiana de los años 70
La identidad del lugar nace de la nostalgia por una época marcada por el diseño, la espontaneidad y las largas sobremesas. Música italiana, sonidos italo-disco y una ambientación cuidada crean la sensación de estar lejos del bullicio de la ciudad, aunque el bar se encuentre en uno de sus barrios más vibrantes.
El proyecto fue concebido por entusiastas de la hospitalidad y la cultura de la barra que buscaron crear un espacio auténtico, donde la experiencia se sienta natural y libre de formalidades innecesarias.
Cócteles que reinterpretan la tradición italiana
La propuesta líquida es uno de los pilares del concepto. La carta toma inspiración en los clásicos aperitivos italianos, pero los lleva hacia terrenos más contemporáneos mediante técnicas actuales e ingredientes poco convencionales.
Entre las creaciones destacan La Dolce Vita, una versión del tradicional Aperol Spritz elaborada con soda de toronja hecha en casa; Chelo Spritz, que incorpora notas herbales y frescas de pepino junto al prosecco; e Il Dolce Ferniente, una propuesta más compleja que combina gin y vodka fatwashed con parmesano añejo, vermouth blanco infusionado con tomate cherry y óleo de albahaca.
El menú también incluye opciones como Tutto Bene, L'Autentica y La Dolce Morte, donde conviven destilados mexicanos, frutas tropicales, espumas cítricas y licores italianos.
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La música como protagonista de la noche
En La Romana, la experiencia evoluciona conforme avanzan las horas. Lo que comienza con un cóctel y una conversación se transforma poco a poco en una velada guiada por la música.
La selección sonora, centrada en el italo-disco, el disco clásico y otros ritmos atemporales, funciona como el hilo conductor de una propuesta que invita a prolongar la estancia y disfrutar el momento sin mirar el reloj.
Una barra pensada para acompañar cada momento
La filosofía detrás de la coctelería responde a la misma idea de equilibrio entre tradición y modernidad. El equipo detrás del proyecto apuesta por técnicas contemporáneas y una cuidada selección de ingredientes para crear bebidas expresivas y consistentes, capaces de acompañar el ritmo cambiante de la noche.
Aunque la barra es la protagonista, la experiencia se complementa con una cortesía de papas para acompañar los tragos, manteniendo el foco en aquello que define el lugar: la coctelería, la música y la convivencia.
Un nuevo refugio en la colonia Roma
Más que un sitio para tomar algo, La Romana busca convertirse en ese espacio al que se llega para hacer una pausa y disfrutar de las pequeñas cosas: una buena conversación, una canción memorable o un cóctel preparado con atención al detalle.
Con una propuesta que reúne la cultura del aperitivo italiano, la hospitalidad y el diseño contemporáneo, el lugar aspira a ser uno de los nuevos puntos de encuentro para quienes buscan vivir la noche de otra manera.
Dirección: Av. Oaxaca 95, colonia Roma, Cuauhtémoc, Ciudad de México. Horario: Lunes a domingo, de 17:00 a 02:00 horas.