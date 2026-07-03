La Romana apuesta por la dolce vita con una experiencia italiana contemporánea en la Ciudad de México

La música como protagonista de la noche

En La Romana, la experiencia evoluciona conforme avanzan las horas. Lo que comienza con un cóctel y una conversación se transforma poco a poco en una velada guiada por la música.

La selección sonora, centrada en el italo-disco, el disco clásico y otros ritmos atemporales, funciona como el hilo conductor de una propuesta que invita a prolongar la estancia y disfrutar el momento sin mirar el reloj.

Una barra pensada para acompañar cada momento

La filosofía detrás de la coctelería responde a la misma idea de equilibrio entre tradición y modernidad. El equipo detrás del proyecto apuesta por técnicas contemporáneas y una cuidada selección de ingredientes para crear bebidas expresivas y consistentes, capaces de acompañar el ritmo cambiante de la noche.

La Romana (Cortesía)

Aunque la barra es la protagonista, la experiencia se complementa con una cortesía de papas para acompañar los tragos, manteniendo el foco en aquello que define el lugar: la coctelería, la música y la convivencia.

Un nuevo refugio en la colonia Roma

Más que un sitio para tomar algo, La Romana busca convertirse en ese espacio al que se llega para hacer una pausa y disfrutar de las pequeñas cosas: una buena conversación, una canción memorable o un cóctel preparado con atención al detalle.

La Romana (Cortesía)

Con una propuesta que reúne la cultura del aperitivo italiano, la hospitalidad y el diseño contemporáneo, el lugar aspira a ser uno de los nuevos puntos de encuentro para quienes buscan vivir la noche de otra manera.

Dirección: Av. Oaxaca 95, colonia Roma, Cuauhtémoc, Ciudad de México.

Horario: Lunes a domingo, de 17:00 a 02:00 horas.