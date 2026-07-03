Weekend destinations en México que sí valen la pena este verano

Valle de Guadalupe, vino y comidas

El Valle de Guadalupe es perfecto para quienes quieren un fin de semana con vino, atardeceres y cenas que duran más de lo planeado. No es un destino en el que tengas que correr de un lugar a otro, sino de escoger bien dónde quedarte, reservar un par de viñedos y improvisar lo demás.

Tiene esa vibra de una escapada, cool y relajada. Hoteles con mucho diseño, restaurantes entre montañas, copas al atardecer y la sensación de que estás en un lugar muy lejano. Es ideal para un viaje en pareja, con amigas o para quienes quieren verano sin playa, pero con todo el mood de vacaciones.

En medio del desierto, rodeado de cerros y viñedos, Valle de Guadalupe se ha ganado su reputación como el corazón del vino mexicano. (Instagram@bajastays)

San Miguel de Allende, el clásico que siempre funciona

San Miguel de Allende no es nuevo, pero justo por eso funciona. Es de esos lugares que puedes repetir y vivir distinto cada vez. Un fin de semana ahí puede ser de terrazas, galerías, tiendas bonitas, panaderías, drinks y caminatas románticas.

La clave está en no querer hacerlo todo. San Miguel se disfruta más cuando lo usas como escenario para poder disfrutar tranquilo. La clave de este lugar es desayunar tarde, caminar y explorar, entrar a tiendas, sentarte en una terraza acabando el día con una cena rica. Es una escapada fácil, fotogénica y cero complicada.