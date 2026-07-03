Chef Lalo García convierte Máximo Bistrot en centro de ayuda para familias afectadas por los sismos en Venezuela

Lalo García, chef de Máximo Bistrot, se une a la causa por Venezuela

El cien por ciento de las ganancias se destinará a Save the Children México, organización que ya trabaja en terreno apoyando a infancias, adolescencias y familias afectadas.

Hamburguesa de Máximo (@maximobistrot)

Lalo lo explicó con esa mezcla de sensibilidad y calidez que lo caracteriza a través de sus redes sociales: “Cuando alguien pierde todo, un plato de comida puede ser la oportunidad para volver a comenzar. Hemos estado muy enfocados en el futbol, pero no nos olvidamos de Venezuela”.

La iniciativa nace, según explicó el equipo del restaurante, de un compromiso compartido con Save the Children por usar la gastronomía como puente para generar impacto positivo.