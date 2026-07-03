La mecánica es tan fácil como deliciosa, durante ese día, Máximo pondrá a la venta un lunch box especial que incluye la icónica Cheeseburger de Wagyu Cross de la casa, una bebida a elegir entre un refresco de agave de Drinkorita o una cerveza de Cervezas Charro, y de postre, una galleta creada por Elena Reygadas, chef al mando de Rosetta que también se suma a la causa.
Chef Lalo García convierte Máximo Bistrot en centro de ayuda para familias afectadas por los sismos en Venezuela
Lalo García, chef de Máximo Bistrot, se une a la causa por Venezuela
El cien por ciento de las ganancias se destinará a Save the Children México, organización que ya trabaja en terreno apoyando a infancias, adolescencias y familias afectadas.
Lalo lo explicó con esa mezcla de sensibilidad y calidez que lo caracteriza a través de sus redes sociales: “Cuando alguien pierde todo, un plato de comida puede ser la oportunidad para volver a comenzar. Hemos estado muy enfocados en el futbol, pero no nos olvidamos de Venezuela”.
La iniciativa nace, según explicó el equipo del restaurante, de un compromiso compartido con Save the Children por usar la gastronomía como puente para generar impacto positivo.
La venta estará disponible en el restaurante de 11:30 de la mañana a 2 de la tarde, o hasta agotar existencias. Si no puedes llegar hasta ahí, también podrás pedir el lunch box por Rappi, plataforma que igualará el monto recaudado por las ventas generadas en su app, duplicando así el impacto de cada compra.
Para quienes prefieran ir directo, Lalo también invitó a hacer un donativo directo a la campaña de emergencia que Save the Children México tiene abierta para Venezuela.
Así que ya sabes, si el domingo estás por la Roma, una hamburguesa nunca había tenido tanto sentido.