¿Cómo se preparan los pistaches en salsa verde?

Aunque para muchos la combinación puede sonar inesperada, en estados como Zacatecas, San Luis Potosí y algunas zonas del Bajío, agregar pistaches a una salsa verde no es ninguna novedad.

El fruto seco da una textura cremosa y un sabor ligeramente dulce que equilibra el toque ácido del tomate verde y el picante del chile serrano, creando un platillo con mucha personalidad.

La receta se prepara con carne de res o de cerdo y, aunque lleva pocos ingredientes, el secreto está en dejar que todos los sabores se integren.

Si quieres entender de qué va todo el hype, prepararlo en casa es mucho más sencillo de lo que parece.

Ingredientes:

Solo necesitas medio kilo de carne de res o de cerdo en cubos o bisteces, medio kilo de tomates verdes, chiles serranos al gusto, un trozo de cebolla, un manojo de cilantro, epazote, sal, manteca y un puñado de pistaches pelados.

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Pasos:

Primero licúa los tomates verdes junto con la cebolla, los chiles, el cilantro, el epazote y la sal hasta obtener una salsa tersa. Mientras tanto, dora la carne en una sartén con un poco de manteca. Después vierte la salsa sobre la carne, incorpora los pistaches y deja cocinar a fuego lento durante unos diez minutos para que todos los ingredientes se mezclen a la perfección.

El resultado es un platillo reconfortante, lleno de sabor y con ese toque diferente que convierte una receta casera en una de esas que todos quieren probar. Ahora que sabes por qué el Piojo Alvarado es fan, solo queda una pregunta, ¿te animas a descubrir si también se convierte en uno de tus favoritos?