TORI, la nueva apuesta gastronómica que transforma un clásico de Polanco

TORI: Una nueva cocina japonesa sin etiquetas

El emblemático espacio de Temístocles 61, famoso por su arquitectura orgánica diseñada por Michel Rojkind y Esrawe Studio, inicia una nueva etapa bajo un nuevo nombre: TORI.

TORI (Cortesía)

El proyecto conserva el ADN que convirtió al restaurante en un referente de Polanco, pero presenta una visión más relajada, contemporánea y profundamente conectada con el producto de temporada.

Al frente de esta transformación está el chef Marcelo Hisaki, uno de los cocineros mexicanos más respetados por su trabajo en Baja California y por su manera de interpretar la cocina japonesa desde el respeto absoluto por la técnica y el ingrediente.

TORI (Cortesía)

Lejos de buscar una cocina de fusión o mexicanizar los platillos, TORI apuesta por una filosofía sencilla: utilizar ingredientes locales cuando aportan sabor y calidad, sin perder de vista los fundamentos de la gastronomía japonesa.

El resultado es una carta que privilegia preparaciones precisas, sabores limpios y productos frescos, donde la estacionalidad tiene un papel central. Más que romper reglas, la propuesta busca ampliar el lenguaje de la cocina japonesa desde el contexto en el que hoy se cocina en México.