En una ciudad donde la oferta gastronómica evoluciona a un ritmo acelerado, pocos restaurantes logran mantenerse vigentes sin perder su esencia. Tori Tori, uno de los referentes de la cocina japonesa en Ciudad de México desde hace más de dos décadas, decidió hacerlo apostando por la evolución antes que por la tradición.
TORI, la nueva apuesta gastronómica que transforma un clásico de Polanco
TORI: Una nueva cocina japonesa sin etiquetas
El emblemático espacio de Temístocles 61, famoso por su arquitectura orgánica diseñada por Michel Rojkind y Esrawe Studio, inicia una nueva etapa bajo un nuevo nombre: TORI.
El proyecto conserva el ADN que convirtió al restaurante en un referente de Polanco, pero presenta una visión más relajada, contemporánea y profundamente conectada con el producto de temporada.
Al frente de esta transformación está el chef Marcelo Hisaki, uno de los cocineros mexicanos más respetados por su trabajo en Baja California y por su manera de interpretar la cocina japonesa desde el respeto absoluto por la técnica y el ingrediente.
Lejos de buscar una cocina de fusión o mexicanizar los platillos, TORI apuesta por una filosofía sencilla: utilizar ingredientes locales cuando aportan sabor y calidad, sin perder de vista los fundamentos de la gastronomía japonesa.
El resultado es una carta que privilegia preparaciones precisas, sabores limpios y productos frescos, donde la estacionalidad tiene un papel central. Más que romper reglas, la propuesta busca ampliar el lenguaje de la cocina japonesa desde el contexto en el que hoy se cocina en México.
La nueva etapa de TORI
La transformación gastronómica ocurre dentro de uno de los restaurantes más reconocidos por su arquitectura. Inaugurado en 2011, el edificio diseñado por Michel Rojkind y Esrawe Studio se convirtió rápidamente en una referencia internacional gracias a su espectacular fachada de acero inspirada en formas orgánicas y vegetales, una pieza que ha sido publicada en medios especializados de arquitectura alrededor del mundo.
Su interior mantiene la misma filosofía: distintos ambientes, terrazas, barras y espacios que dialogan con la naturaleza y permiten que cada visita sea diferente.
Más que una remodelación, TORI representa la evolución natural de un proyecto que siempre ha buscado combinar diseño, arquitectura y gastronomía en una sola experiencia.
La apertura de TORI refleja una tendencia cada vez más presente en la alta gastronomía: reinterpretar las cocinas tradicionales sin caer en etiquetas rígidas.
Con Marcelo Hisaki al frente de la cocina y uno de los espacios más icónicos de Polanco como escenario, TORI apuesta por una experiencia donde la técnica japonesa convive con la temporalidad, los ingredientes locales y una visión mucho más libre de la cocina contemporánea.
TORI
Temístocles 61, Polanco
Jueves a sábado de 13:00 a 01:00 horas; domingo de 13:00 a 20:00; lunes y martes de 13:00 a 23:00 y miércoles hasta la medianoche.