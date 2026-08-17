El Caribe como debería ser: dentro de Hilton Cancún, An All-Inclusive Resort

Habitaciones con vista a todo

Con 715 habitaciones y suites (incluidas las de luna de miel y las Enclave, prácticamente sobre el mar), el resort apuesta por espacio, luz y una terraza o balcón privado en cada cuarto. Nada de ventanitas simbólicas. Aquí el mar se ve, se escucha y se respira desde la cama.

Con 715 habitaciones y suites (incluidas las de luna de miel y las Enclave, prácticamente sobre el mar), el resort apuesta por espacio, luz y una terraza o balcón privado en cada cuarto. (Cortesía)

La tecnología también hace lo suyo, aunque sin protagonismo forzado. Una pulsera inteligente sustituye la llave de siempre y un directorio digital, disponible desde el celular, permite pedir room service, revisar actividades o explorar el menú del día sin moverse del camastro.

Doce razones para no querer salir a comer afuera

Si algo distingue a este resort es su oferta gastronómica, que parece pensada para viajeros que ya vieron mundo y quieren seguir viéndolo, ahora con salsa. Doce espacios de comida, cinco de ellos de especialidad, recorren estilos y continentes: la trattoria La Luce y su horno de leña conviven con Auma, dedicado al fuego abierto, y con propuestas de cocina mexicana regional que le rinden honor al país.

Doce espacios de comida, cinco de ellos de especialidad, recorren estilos y continentes, la trattoria La Luce y su horno de leña conviven con Auma, dedicado al fuego abierto, y con propuestas de cocina mexicana regional que le rinden honor al país. (Cortesía)

Detrás de esa diversidad está el Chef Ejecutivo Rubén Ruelas Gómez, oaxaqueño de origen y de sazón, que mezcla lo mexicano con toques mediterráneos y asiáticos en cada plato. Y para quien prefiere picar entre comidas, hay food carts, heladería y churrería sin límite, más un mercado de snacks abierto de día y de noche. El mensaje es claro: aquí “todo incluido” no es una frase, es una promesa que se cumple en cada rincón.