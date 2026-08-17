Great Tides Waterpark la nueva razón para viajar a Las Bahamas con Norwegian Cruise Line

Una escapada por Las Bahamas es la mejor opción cuando piensas en un viaje de desconexión total, y es ahí donde aparece Norwegian Cruise Line con una propuesta completa para disfrutar de unas vacaciones al máximo.

La innovadora compañía de viajes en crucero a nivel mundial anunció su tan esperado parque acuático Great Tides Waterpark en su isla privada Great Stirrup Cay con un itinerario de siete días por el Caribe a bordo de Norwegian Luna.

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Norwegian Luna ofrece itinerarios de 3, 4 noches. Para celebrar la inauguración del parque acuático, el recorrido del crucero será de 7 días hasta llegar a su destino final: "Great Stirrup Cay" (Cortesía )

Este paraíso está pensado para disfrutarse desde que llegas. Lo primero que te reciben son sus impresionantes instalaciones, donde los visitantes que lo decidan pueden reservar cabañas privadas –las cuales ya incluyen tu entrada al parque acuático– que ofrecen mayor comodidad, situándose en una zona estratégica donde podrás disfrutar de todas sus amenidades.

La aventura es el concepto principal que engloba Great Tides Waterpark; además, el desarrollo abarca casi seis acres que cuentan con atracciones inmersivas para disfrutar en familia. El atractivo principal es la torre Tidal Tower de casi 52 metros de altura, que cuenta con Breakwater Blasters, que son las primeras montañas rusas de agua las que sorprenden con descensos y subidas que experimentas dentro de un flotador.

También puedes vivir Whitewater Dash, que cuenta con dos toboganes corporales, pero si te sientes muy expuesto, puedes probar Rapid Mat Racers, dos toboganes donde las colchonetas te hacen sentir más protegido sin perderte ni un momento de emoción. Para los que buscan una experiencia más tradicional, Tropic Storm y Tropic Spiral ofrecen toboganes de tubo con espirales y giros que aseguran una dosis de adrenalina.

Podrás disfrutar de sus impresionantes y divertidos toboganes desde el crucero Norwegian Luna (Cortesía )

Las atracciones no terminan ahí, Cliffside Cove es el hogar de los primeros y más altos saltos de acantilado que existen; The Great Slide es el único tobogán corporal para cuatro personas y, si eres más competitivo, hay toboganes de carreras como Fearless Falls. Entre cada atracción puedes ir a cualquiera de los tres nuevos camiones de comida o bien disfrutar en Grotto Bar, que está escondido debajo de la acción y prioriza las vistas.

Para los más chicos, Splash Cay es el espacio ideal para chapotear –con más de 836 metros cuadrados–, mientras que los que buscan aventura pueden vivirla a través del río dinámico Wandering River. La laguna Great Life Lagoon conecta con una piscina que tiene una entrada estilo playa, bares y un amplio espacio para relajarse.

La laguna Great Life Lagoon cuenta con una enorme piscina con entrada estilo playa y bares dentro de esta. (Cortesía )

Los más grandes no pueden perderse Vibe Shore Club, en donde el buen ambiente rodea todo el espacio. Aunque si vas con un plan familiar, Splash Harbor te lleva a explorar la isla con mayor facilidad a bordo de un tranvía.

Es a partir del 4 de septiembre que se podrán comprar los pases de un día a Great Tides Waterpark, y para los viajeros que deseen celebrar la gran inauguración podrán zarpar en el crucero por el Caribe de siete días de Norwegian Luna que sale desde Miami el próximo 29 de agosto.

Tidal Tower es uno de los atractivos principales. Con su altura de casi 52 metros, despega la adrenalina de quien se sube. (Cortesía )

“Great Stirrup Cay continúa evolucionando como el principal destino de isla privada en Las Bahamas, y estamos entusiasmados de abrir oficialmente el parque acuático Great Tides Waterpark el 4 de septiembre de 2026”, dijo Marc Kazlauskas, presidente de Norwegian Cruise Line.