La Belle Epoque abre sus puertas con una propuesta que reinventa la elegancia de la cocina francesa

La Belle Epoque: una nueva experiencia de cocina francesa llega a la Roma Norte

Desde su inauguración, el pasado 30 de abril, La Belle Epoque ha planteado una filosofía clara: recuperar el gusto por disfrutar cada momento sin prisas, en un ambiente donde la sofisticación se expresa con naturalidad y cada detalle está pensado para crear encuentros memorables.

La Belle Epoque (Cortesía)

La propuesta culinaria está liderada por el chef Max Righi, quien reúne en este proyecto la experiencia adquirida durante años de viajes, aprendizajes y encuentros con distintas tradiciones gastronómicas alrededor del mundo.

Chef Max Righi (Cortesía)

Su cocina refleja esa trayectoria a través de platillos que respetan la esencia de la gastronomía francesa mientras incorporan una visión actual, donde la técnica y la creatividad conviven en equilibrio.

Entre las especialidades del menú destacan el clásico Beef Wellington, elaborado con precisión y respeto por la tradición; la Sopa de Cebolla, uno de los grandes íconos de la cocina francesa; el innovador Macaron Foie Gras, que combina elegancia y originalidad, y la tradicional Tarte Tatin, ideal para cerrar la experiencia con un postre emblemático.

La Belle Epoque (Cortesía)

Cada preparación busca invitar al comensal a detener el ritmo cotidiano y disfrutar plenamente de cada bocado.