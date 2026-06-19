La escena gastronómica de la Ciudad de México suma una nueva propuesta con la apertura de La Belle Epoque, un restaurante que apuesta por reinterpretar la cocina francesa desde una mirada contemporánea. Ubicado en la colonia Roma Norte, el espacio busca ofrecer mucho más que una comida: una experiencia donde el tiempo, la conversación y el placer de compartir la mesa son protagonistas.
La Belle Epoque abre sus puertas con una propuesta que reinventa la elegancia de la cocina francesa
La Belle Epoque: una nueva experiencia de cocina francesa llega a la Roma Norte
Desde su inauguración, el pasado 30 de abril, La Belle Epoque ha planteado una filosofía clara: recuperar el gusto por disfrutar cada momento sin prisas, en un ambiente donde la sofisticación se expresa con naturalidad y cada detalle está pensado para crear encuentros memorables.
La propuesta culinaria está liderada por el chef Max Righi, quien reúne en este proyecto la experiencia adquirida durante años de viajes, aprendizajes y encuentros con distintas tradiciones gastronómicas alrededor del mundo.
Su cocina refleja esa trayectoria a través de platillos que respetan la esencia de la gastronomía francesa mientras incorporan una visión actual, donde la técnica y la creatividad conviven en equilibrio.
Entre las especialidades del menú destacan el clásico Beef Wellington, elaborado con precisión y respeto por la tradición; la Sopa de Cebolla, uno de los grandes íconos de la cocina francesa; el innovador Macaron Foie Gras, que combina elegancia y originalidad, y la tradicional Tarte Tatin, ideal para cerrar la experiencia con un postre emblemático.
Cada preparación busca invitar al comensal a detener el ritmo cotidiano y disfrutar plenamente de cada bocado.
Un brunch para disfrutar el fin de semana
La experiencia se amplía los sábados y domingos con un brunch inspirado en los cafés y bistrós franceses.
La carta reúne opciones clásicas de panadería como Croissant, Pain au Chocolat y Pain aux Raisins, además de platillos como los Œufs Brouillés Royale, el Croque Madame, el Forestier Madame y el Royale.
Para quienes buscan una experiencia más sofisticada, el restaurante ofrece la Salmon Imperial Tower, que puede acompañarse con caviar, convirtiéndose en una opción ideal para compartir.
Un espacio donde el lujo está en disfrutar el momento
Más allá de su propuesta gastronómica, La Belle Epoque busca consolidarse como un lugar donde la hospitalidad, el ambiente y la cocina invitan a desacelerar y disfrutar.
Con una visión que combina tradición, técnica y atención al detalle, el restaurante aspira a convertirse en un nuevo referente para quienes buscan experiencias culinarias donde el verdadero lujo consiste en dedicar tiempo a la buena mesa.
Dirección: Oaxaca 80, Roma Norte, Ciudad de México.