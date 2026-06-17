Javier Plascencia celebra el placer de mezclar sabores y culturas en Impression Isla Mujeres

Una celebración de sabores y culturas en Impression Isla Mujeres

Los tres tiempos que propuso Javier, de los cinco que degustamos, fueron un tamal de elote dulce con una almeja reina de la Bahía de Magdalena y salsa Chermoula de Huacatay; un bacalao negro compañado por un cassoulet de vegetales de Baja California Sur; y mi favorito, un lomo de res asado con repollo tatemado con miso dulce, furikake de semillas y hoja santa con jus de res.

El chef Javier Plascencia en Taste the World: Mexico 2026 en Impression Isla Mujeres (Cortesía)

Esto, en combinación con el primer tiempo que envió Manuel, un tiradito de atún sellado con tierra de cebolla con vinagreta de yuzu y lima yucateca, mayonesa de chile Xcatic tatemado y cilantro criollo; además de su cierre dulce —pero con un twist— con un buñuelo de viento, mousse de chocolate mexicano, helado de tequila añejo, sal de gusano y aceite de oliva, hizo que la noche se convirtiera en un verdadero viaje por distintas partes de la geografía de nuestro país, con un acento bien definido de Baja California.

“Creo que eso es importante”, explica el chef Plascencia. “Presumir el producto que tenemos en mi región y adaptarlo al lugar donde vamos. En este caso es un lugar hermoso de playa y creo que a la gente le gustó”.

El chef Javier Plascencia en Taste the World: Mexico 2026 en Impression Isla Mujeres (Cortesía)

Y si bien en cada bocado probamos México, Javier es el mejor ejemplo de que en su lugar de origen conviven todo tipo de culturas, y que sus sabores y tradiciones culinarias se reflejan en su cocina... y ese lomo de res fue el mejor ejemplo en esta cena.

“Obviamente tiene que tener los toques mexicanos, pero también yo, por ejemplo, nací y crecí en Tijuana. Entonces tenemos una variedad de culturas que llegan y van; tenemos la cultura oriental, los chinos, los japoneses, los coreanos que hoy en día están también; haitianos, colombianos, veracruzanos, oaxaqueños. Entonces, si tomas todas esas culturas y haces un revoltijo, eso es lo que probaste hoy, lo que me estás comentando sobre la carne es eso”, subraya.