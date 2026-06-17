No importa cuando leas esto. Reservar una estancia en el Impression Isla Mujeres es uno de esos planes imperdibles que te tienes que regalar y las razones para hacerlo sobran.
Javier Plascencia celebra el placer de mezclar sabores y culturas en Impression Isla Mujeres
El hotel más instagrameable del mundo
Ubicado en una construcción que ha sido abrazada por la naturaleza, a la que se llega en catamarán y se desembarca en su muelle privado, el resort goza de una vista privilegiada del Mar Caribe, además de que gracias a su arquitectura y su diseño cuidado hasta el último detalle ha sido catalogado como “El hotel más instagrameable del mundo”.
Desde las albercas y las terrazas hasta las hamacas que cuelgan sobre el agua, cada rincón es digno de una sesión de fotos o idóneo para grabar un video que le muestre al mundo ese pequeño paraíso que vibra en un acantilado y recibe a sus huéspedes con un servicio impecable y experiencias, como la que vivimos en nuestra visita, que se vuelven memorias imborrables en nuestra bitácora de viajes.
Todo ello sin que haya necesidad de tomar tantas fotos, sino simplemente dejarse consentir para permitir que los sentidos (en especial la vista y el gusto), junto con la memoria, se encarguen del resto.
El chef Javier Plascencia brilla en Taste the World: Mexico 2026 en Impression Isla Mujeres
Durante nuestra visita a Impression Isla Mujeres, además de despertar rodeados por el encanto del Caribe mexicano y ser atendidos con esmero por el personal del resort, vivimos el Taste the World: México 2026, una celebración gastronómica que tuvo al chef Javier Plascencia como estrella invitada, y quien junto con Manuel Morales, chef ejecutivo del resort, prepararon un menú de cinco tiempos con sus respectivos maridajes para hacer que este viaje tuviera, literalmente, un gusto único y muy mexicano.
¿En qué piensas cuando armas un menú como el que serviste esta noche, chef?, le preguntamos a Javier Plascencia, reconocido con una estrella Michelin en su restaurante Animalón, ubicado en el Valle de Guadalupe, y que en esta ocasión —del otro lado del país— armó un verdadero diálogo con el chef Morales para agasajar a sus comensales mientras caía la noche en el Caribe.
“Siempre pensamos en el lugar a donde vamos”, comenta el chef. “Más o menos investigamos qué le gusta comer a la gente, si son locales o turistas, cómo comen los locales. Y bueno, siempre traemos un pedacito de Baja California adonde vayamos a viajar”.
Una celebración de sabores y culturas en Impression Isla Mujeres
Los tres tiempos que propuso Javier, de los cinco que degustamos, fueron un tamal de elote dulce con una almeja reina de la Bahía de Magdalena y salsa Chermoula de Huacatay; un bacalao negro compañado por un cassoulet de vegetales de Baja California Sur; y mi favorito, un lomo de res asado con repollo tatemado con miso dulce, furikake de semillas y hoja santa con jus de res.
Esto, en combinación con el primer tiempo que envió Manuel, un tiradito de atún sellado con tierra de cebolla con vinagreta de yuzu y lima yucateca, mayonesa de chile Xcatic tatemado y cilantro criollo; además de su cierre dulce —pero con un twist— con un buñuelo de viento, mousse de chocolate mexicano, helado de tequila añejo, sal de gusano y aceite de oliva, hizo que la noche se convirtiera en un verdadero viaje por distintas partes de la geografía de nuestro país, con un acento bien definido de Baja California.
“Creo que eso es importante”, explica el chef Plascencia. “Presumir el producto que tenemos en mi región y adaptarlo al lugar donde vamos. En este caso es un lugar hermoso de playa y creo que a la gente le gustó”.
Y si bien en cada bocado probamos México, Javier es el mejor ejemplo de que en su lugar de origen conviven todo tipo de culturas, y que sus sabores y tradiciones culinarias se reflejan en su cocina... y ese lomo de res fue el mejor ejemplo en esta cena.
“Obviamente tiene que tener los toques mexicanos, pero también yo, por ejemplo, nací y crecí en Tijuana. Entonces tenemos una variedad de culturas que llegan y van; tenemos la cultura oriental, los chinos, los japoneses, los coreanos que hoy en día están también; haitianos, colombianos, veracruzanos, oaxaqueños. Entonces, si tomas todas esas culturas y haces un revoltijo, eso es lo que probaste hoy, lo que me estás comentando sobre la carne es eso”, subraya.
Impression Isla Mujeres eleva el concepto de hospitalidad con sus experiencias gastronómicas
Hay que decir que si no hubieramos tenido la oportunidad de ser parte de Taste the World: Mexico 2026, nuestra estadía en Impression Isla Mujeres no habría demeritado en nada, ya que la oferta gastronómica de sus restaurantes, el servicio impecable del staff y las vistas y el ambiente del lugar son de otro nivel.
Impression Isla Mujeres
Impression Isla Mujeres: el hotel más instagrameable del mundo
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Lo que es un hecho es que la celebración gastronómica que vivimos fue la nota más alta de este viaje y ya está anunciada una nueva edición para noviembre de 2026, así que... ¿nos vemos en Isla Mujeres?