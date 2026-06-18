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Viajes y gourmet

Pueblo Bonito Vantage: la nueva apuesta de lujo en San Miguel de Allende

Más que un hotel, Pueblo Bonito Vantage nace como una extensión de San Miguel. Este nuevo resort redefine la hospitalidad de lujo a través de una propuesta que sí o sí debes conocer.
jue 18 junio 2026 01:11 PM
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San Miguel de Allende le da la bienvenida a Pueblo Bonito Vantage, el nuevo referente de lujo en la ciudad. (Cortesía)

San Miguel de Allende tiene una vibra particular que no encuentras en ningún otro lado: sus calles, su gente, su gastronomía y, sin duda, su hospitalidad. Pueblo Bonito Vantage es el pretexto perfecto para escapar de la rutina y visitar uno de los destinos más icónicos de México, donde el lujo y la tradición convergen.

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El pasado 5 de junio, Letty Coppel y Ernesto Coppel Kelly, fundadores de Grupo Pueblo Bonito, inauguraron su primer resort en el corazón de San Miguel de Allende, declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, convirtiéndose en la apuesta de lujo más importante que ha recibido la ciudad en años. "Este proyecto representa la suma de experiencia, pasión y respeto por nuestras raíces culturales", dijo Letty Coppel durante la inauguración.

El objetivo es claro: que el estándar de lujo que distingue a Pueblo Bonito en Los Cabos y Mazatlán llegara a San Miguel sin que la ciudad perdiera su esencia y que el hotel la continuara.

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Pueblo Bonito Vantage San Miguel de Allende, un oasis de lujo en el corazón de una histórica ciudad con gran legado arquitectónico. (Cortesía )

Y entender la memoria que transmite esta ciudad no era una tarea fácil. El arquitecto Juan Carlos Gómez Castellanos de GVI Arquitectos diseñó el hotel partiendo de algo muy simple: escuchar cómo funciona San Miguel antes de proponer cualquier forma.

“Llegamos a escuchar cómo esta ciudad habita sus espacios, los recorre, y los hace suyos a lo largo de los siglos”, comparte Juan Carlos, "el gran desafío fue lograr que el proyecto fuera completamente contemporáneo en su manera de funcionar y completamente mexicano en su manera de sentirse, con tal precisión que al final el hotel pareciera haber crecido ahí desde siempre”.

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Ernesto Coppel Kelly con Mónica Ladrón de Guevara y Juan Carlos Gómez Castellanos (FER RODZAR)

Que el hotel se sintiera mexicano sin caer en lo folclórico es resultado de la abstracción. Trabajar con los mismos principios que son parte de la ciudad desde siempre: patios interiores, zaguanes, portales y jardines. Todo en cantera, piedra laja y mármol blanco, con mano de obra local.

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Así es como nacen trece plazas que se sienten como puntos naturales de encuentro, de esta forma, puedes descubrir lo que ofrece el hotel poco a poco con una vista de película y la Parroquia de San Miguel Arcángel de fondo. Un paisaje que vale totalmente la pena.

San Miguel de Allende es una ciudad que te cautiva por sí sola, por algo es uno de los destinos más buscados de México. Pueblo Bonito Vantage entendió exactamente eso y dio en el clavo al ser un hotel que no busca competir con la ciudad, sino que busca elevar la experiencia.

“El lujo hecho a mano cobra vida como parte de un legado renovado: espacios concebidos con excelencia, sensibilidad artesanal y una visión de hospitalidad que honra nuestras raíces", dice José Luis Mogollón, Presidente del Consejo Administrativo del grupo.

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Pueblo Bonito Vantage San Miguel de Allende ya está abierto, dando la bienvenida a una nueva etapa de lujo refinado en la que se unen la historia, el diseño y un estilo de vida exclusivo. (Cortesía)

Con suites amplias, servicio de mayordomo las 24 horas, tratamientos de spa únicos, rooftop con vistas espectaculares a la Parroquia y una propuesta gastronómica de clase mundial, no hay más excusas para no hacer tu reservación, porque sin importar cuántas veces vayas, Pueblo Bonito hará que nunca te canses de esta ciudad.

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