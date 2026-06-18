Pueblo Bonito Vantage: la nueva apuesta de lujo en San Miguel de Allende

El pasado 5 de junio, Letty Coppel y Ernesto Coppel Kelly, fundadores de Grupo Pueblo Bonito, inauguraron su primer resort en el corazón de San Miguel de Allende, declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, convirtiéndose en la apuesta de lujo más importante que ha recibido la ciudad en años. "Este proyecto representa la suma de experiencia, pasión y respeto por nuestras raíces culturales", dijo Letty Coppel durante la inauguración.

El objetivo es claro: que el estándar de lujo que distingue a Pueblo Bonito en Los Cabos y Mazatlán llegara a San Miguel sin que la ciudad perdiera su esencia y que el hotel la continuara.

Pueblo Bonito Vantage San Miguel de Allende, un oasis de lujo en el corazón de una histórica ciudad con gran legado arquitectónico. (Cortesía )

Y entender la memoria que transmite esta ciudad no era una tarea fácil. El arquitecto Juan Carlos Gómez Castellanos de GVI Arquitectos diseñó el hotel partiendo de algo muy simple: escuchar cómo funciona San Miguel antes de proponer cualquier forma.

“Llegamos a escuchar cómo esta ciudad habita sus espacios, los recorre, y los hace suyos a lo largo de los siglos”, comparte Juan Carlos, "el gran desafío fue lograr que el proyecto fuera completamente contemporáneo en su manera de funcionar y completamente mexicano en su manera de sentirse, con tal precisión que al final el hotel pareciera haber crecido ahí desde siempre”.

Ernesto Coppel Kelly con Mónica Ladrón de Guevara y Juan Carlos Gómez Castellanos (FER RODZAR)

Que el hotel se sintiera mexicano sin caer en lo folclórico es resultado de la abstracción. Trabajar con los mismos principios que son parte de la ciudad desde siempre: patios interiores, zaguanes, portales y jardines. Todo en cantera, piedra laja y mármol blanco, con mano de obra local.