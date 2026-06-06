El Chef Martín Marín y el concepto detrás de Gran Café Victoria

Detrás de cada receta existe una historia personal. Para Martín, la cocina siempre estuvo ligada a los recuerdos de su madre, su abuela y las mujeres que lo rodearon durante su infancia.

“Mi cocina es eso, mi cocina es sin duda un lenguaje de amor, me interesa que la pasen muy bien. A mí cuando me dijeron la primera vez que dije en mi casa quiero estudiar cocina, me dijeron: ‘Pues me encanta comer’. Ya después conforme vas avanzando y vas entendiendo el por qué no sólo te encanta comer, sino que entiendes que por lo menos en mi caso, yo sí sentía un abrazo de mi mamá o mi abuelita o mis tías cuando me cocinaban”, nos compartió el chef.

Chef Martín Marín (Cortesía)

Una vocación construida entre fogones

La historia profesional del Chef Martín comenzó a los 17 años en uno de los restaurantes con mayor volumen de operación de la Ciudad de México. Ahí aprendió disciplina, velocidad y consistencia, valores que más tarde complementó en cocinas de distintos formatos, desde restaurantes casuales hasta proyectos de cocina internacional y experiencias en destinos turísticos como Playa del Carmen.

A lo largo de los años también trabajó en cocina tradicional mexicana, colaboró con comunidades puertorriqueñas, impartió clases de gastronomía y participó en el diseño de programas académicos para instituciones educativas.

Chef Martín Marín (Cortesía)

Sin embargo, detrás de toda esa formación siempre permaneció la misma inspiración: la cocina de casa.

“Yo crecí con cocina de señoras, mi papá no cocinaba, si acaso me hacía un licuado tal vez, pero mi mamá me hacía lunch todos los días. Mi abuelita nos cocinaba cada ocho días, a todos los nietos, a los sobrinos, a los yernos. Entonces yo sí sentía algo, yo sí creo que hay una conexión entre lo que nos llevamos a la boca y lo que termina conectando acá”, aseguró.

“Para mí la memoria olfativa siempre ha sido como de estas cosas que uno tiene vivo y que no hace consciente hasta que por lo menos yo me dedico a esto”, agregó.