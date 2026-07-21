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Viajes y gourmet

El nuevo lujo está en la mansión secreta de Coyoacán donde las celebraciones son completamente privadas

Mansión Papilio propone una experiencia donde la privacidad, los detalles y la exclusividad son los verdaderos protagonistas.
mar 21 julio 2026 08:00 PM
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Mansión Papilio
Mansión Papilio (Cortesía)

Durante años, el lujo estuvo asociado con hoteles cinco estrellas, restaurantes imposibles de reservar y destinos que todo el mundo quería conocer.

Hoy la conversación está cambiando. Cada vez más personas buscan experiencias que no necesariamente sean las más visibles, sino las más personales.

En ese contexto aparece Mansión Papilio, una residencia privada ubicada en Coyoacán que rompe con el concepto tradicional de hospedaje o restaurante.

No funciona como un hotel abierto al público ni como un lugar al que simplemente llegas sin planearlo. Su propuesta gira alrededor de una idea muy clara: crear momentos que se sientan únicos.

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Mansión Papilio: Una celebración pensada solo para ti

Aquí no existe un formato establecido. Un aniversario puede suceder en una cava iluminada con velas, una pedida de matrimonio en un jardín escondido o una cena íntima dentro de una biblioteca. Cada rincón cambia dependiendo de la historia que se quiera contar y de la experiencia que busca vivir cada pareja o grupo de invitados.

Más que ofrecer una reservación, la casa diseña momentos completos donde la ambientación, la música, el servicio y la gastronomía forman parte de una misma narrativa.

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Gastronomía, spa y experiencias privadas

Uno de los conceptos que forman parte de la experiencia es AMARIA, la propuesta gastronómica de la mansión. Lejos del formato tradicional de un restaurante, las cenas aparecen en distintos espacios de la casa y convierten cada comida en un evento completamente distinto.

Para quienes buscan prolongar la experiencia, la residencia también cuenta con Almarea, un spa privado con jacuzzi, vapor y espacios pensados para desconectarse del ritmo cotidiano.

Todo ocurre dentro de la misma propiedad, reforzando la sensación de privacidad que distingue al lugar.

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@Mansion Papilo

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El regreso de las experiencias exclusivas

Quizá lo más interesante de Mansión Papilio no sea su arquitectura ni sus espacios, sino la filosofía detrás del proyecto.

En una época donde prácticamente todo está diseñado para ser fotografiado, este lugar apuesta por lo contrario: crear experiencias que valen más por quienes las viven que por quienes las ven.

Esa idea de exclusividad silenciosa —donde las mejores historias no siempre terminan en Instagram— refleja una de las mayores tendencias del lujo contemporáneo.

Menos exhibición, más intención. Menos listas de espera, más momentos memorables.

Y tal vez ahí esté precisamente su mayor atractivo: en demostrar que algunas de las mejores experiencias siguen ocurriendo detrás de una puerta que no cualquiera puede abrir.

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