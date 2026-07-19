Marne convierte el desayuno en una experiencia para disfrutar sin prisas

Una carta que va de los clásicos a las propuestas creativas

El menú matutino reúne recetas que parten de ingredientes cuidadosamente seleccionados y preparaciones donde la sencillez y la técnica conviven de forma natural.

Marne (Cortesía)

Entre las opciones sobresalen el Huevo Revuelto con ikura shōyu-zuke, crème fraîche y croissant, el Crabcake con pan de masa madre, así como la Tosta de Aguacate con queso de cabra y jitomate rostizado.

Para quienes prefieren sabores más tradicionales, también hay espacio para los chilaquiles, el pan francés y distintas focaccias elaboradas con el pan artesanal de la casa, uno de los sellos que ha distinguido al proyecto desde sus inicios.

Marne (Cortesía)

Un espacio pensado para quedarse

La experiencia va más allá de la cocina. La iluminación natural, el diseño del lugar y un ambiente relajado hacen de Marne un sitio ideal tanto para una reunión entre amigos como para un desayuno de trabajo o una mañana tranquila en solitario.

La propuesta busca que la sobremesa forme parte del ritual, convirtiendo el desayuno en un momento para disfrutar sin mirar el reloj.