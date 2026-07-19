Marne convierte el desayuno en una experiencia para disfrutar sin prisas

En una ciudad donde las mañanas suelen transcurrir a toda velocidad, Marne apuesta por hacer una pausa. A un año de abrir sus puertas en la colonia Roma Norte, el restaurante ha convertido el desayuno en uno de los momentos más representativos de su propuesta gastronómica, invitando a sus visitantes a comenzar el día con calma, buen café y una cocina que pone atención en cada detalle.
Ubicado sobre la avenida Sonora, el espacio combina café de especialidad, pan recién salido del horno y una carta diseñada para quienes disfrutan compartir la primera comida del día sin prisas.
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Una carta que va de los clásicos a las propuestas creativas
El menú matutino reúne recetas que parten de ingredientes cuidadosamente seleccionados y preparaciones donde la sencillez y la técnica conviven de forma natural.
Entre las opciones sobresalen el Huevo Revuelto con ikura shōyu-zuke, crème fraîche y croissant, el Crabcake con pan de masa madre, así como la Tosta de Aguacate con queso de cabra y jitomate rostizado.
Para quienes prefieren sabores más tradicionales, también hay espacio para los chilaquiles, el pan francés y distintas focaccias elaboradas con el pan artesanal de la casa, uno de los sellos que ha distinguido al proyecto desde sus inicios.
Un espacio pensado para quedarse
La experiencia va más allá de la cocina. La iluminación natural, el diseño del lugar y un ambiente relajado hacen de Marne un sitio ideal tanto para una reunión entre amigos como para un desayuno de trabajo o una mañana tranquila en solitario.
La propuesta busca que la sobremesa forme parte del ritual, convirtiendo el desayuno en un momento para disfrutar sin mirar el reloj.
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De una barra de café a un proyecto gastronómico
Marne comenzó como una pequeña barra dedicada al café de especialidad y la panadería artesanal. Con el paso del tiempo, el concepto evolucionó hasta integrar dos espacios complementarios: Marne Panadería y Marne Restaurante.
Aunque cada uno tiene una identidad propia, ambos comparten la misma filosofía: ofrecer productos elaborados con ingredientes de calidad, servicio cercano y espacios que favorecen la convivencia.
La visión del chef Pancho Ibáñez
Bajo la dirección culinaria del chef Pancho Ibáñez, el proyecto apuesta por ingredientes de temporada, procesos bien ejecutados y recetas que privilegian el sabor por encima de los excesos.
El resultado es una propuesta gastronómica versátil que acompaña distintos momentos del día, pero que encuentra en los desayunos una de sus expresiones más atractivas.
Con su combinación de café de especialidad, pan artesanal y cocina contemporánea, Marne se ha consolidado como una de las paradas recomendables para quienes disfrutan descubrir nuevos espacios gastronómicos en la Roma Norte.
Dirección: Av. Sonora 92, Roma Norte, Cuauhtémoc, Ciudad de México. Horario: Lunes a domingo, de 8:00 a 22:00 horas.