Brewklyn Coffee & Bagels: el sabor de Nueva York con café mexicano en la CDMX

Inspirado en la cultura de los cafés de barrio de Nueva York, Brewklyn Coffee & Bagels encontró una fórmula que combina café mexicano de especialidad, bagels artesanales y un ambiente pensado para quedarse un buen rato.
Lo que comenzó como un proyecto de barrio en la colonia Del Valle hoy suma también una sucursal en la Condesa, manteniendo la misma esencia: ofrecer un espacio versátil para desayunar, comer, trabajar o simplemente hacer una pausa durante el día.
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El nombre del proyecto refleja precisamente esa identidad. Surge de la unión de "brew", palabra en inglés asociada a la extracción del café, y Brooklyn, uno de los barrios más emblemáticos de Nueva York, cuya cultura cafetera sirvió como punto de partida para desarrollar el concepto.
Un proyecto que nació en plena pandemia
La historia de Brewklyn comenzó en 2020, cuando sus fundadores detectaron que en la colonia Del Valle hacía falta una cafetería con un concepto que reuniera café de especialidad, buena comida y espacios cómodos para permanecer más tiempo.
Después de varios meses de planeación, la primera sucursal abrió sus puertas en junio de 2021. Desde entonces, el proyecto ha evolucionado con una segunda sede en la Condesa y una propuesta gastronómica que continúa creciendo.
Actualmente, la sucursal de la Del Valle funciona como la casa principal de la marca, con un menú más amplio y espacios diseñados para quienes buscan trabajar, reunirse o disfrutar una comida sin prisas, mientras que la Condesa ofrece una experiencia más ágil para quienes van de paso.
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Bagels que reinterpretan los clásicos
Si hay un protagonista en la carta, son los bagels. Inspirados en recetas tradicionales de Nueva York, cada uno incorpora ingredientes seleccionados y combinaciones que mezclan influencias internacionales con sabores locales.
Entre las opciones más populares se encuentra el Bagel de Salmón, preparado con gravlax artesanal, queso crema scallion, pepino, cebollas encurtidas y alcaparras.
También destaca el BEC (Bacon, Egg & Cheese), considerado uno de los desayunos más representativos de Nueva York; el Bagel de Roast Beef con mostaza antigua elaborada en casa; el Bagel de Aguacate con queso de cabra y girasol garapiñado, y el Bagel Tecolota, una versión inspirada en la clásica torta de chilaquiles de la Ciudad de México.
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Café mexicano y pan recién horneado
La propuesta se complementa con café mexicano de especialidad preparado tanto en bebidas clásicas como en distintos métodos de extracción.
En el menú sobresalen opciones como el Flat White, el V60, el Cold Brew, el Brew Lavender y el Fresco de Xoconostle, además de smoothies, bebidas de temporada, cerveza, vino y una selección de coctelería.
A la experiencia se suma la panadería elaborada diariamente por LPan, con una oferta que incluye croissants de mantequilla, chocolatines, roles de pistache, panqués, cookies artesanales y recetas especiales según la temporada.
Mucho más que una cafetería
Además de atender a sus clientes en sus dos sucursales, Brewklyn también desarrolla servicios de catering, coffee breaks y experiencias personalizadas para empresas y eventos corporativos.
Ubicaciones: Del Valle: Adolfo Prieto 233-B, Benito Juárez, Ciudad de México; Condesa: Culiacán 52, Hipódromo Condesa, Cuauhtémoc, Ciudad de México.
Horarios: Lunes a viernes: 7:30 a 20:30 horas. Sábados y domingos: 8:30 a 19:00 horas.