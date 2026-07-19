Brewklyn Coffee & Bagels: el sabor de Nueva York con café mexicano en la CDMX

El nombre del proyecto refleja precisamente esa identidad. Surge de la unión de "brew", palabra en inglés asociada a la extracción del café, y Brooklyn, uno de los barrios más emblemáticos de Nueva York, cuya cultura cafetera sirvió como punto de partida para desarrollar el concepto.

Brewklyn Coffee & Bagels (Cortesía)

Un proyecto que nació en plena pandemia

La historia de Brewklyn comenzó en 2020, cuando sus fundadores detectaron que en la colonia Del Valle hacía falta una cafetería con un concepto que reuniera café de especialidad, buena comida y espacios cómodos para permanecer más tiempo.

Brewklyn Coffee & Bagels (Cortesía)

Después de varios meses de planeación, la primera sucursal abrió sus puertas en junio de 2021. Desde entonces, el proyecto ha evolucionado con una segunda sede en la Condesa y una propuesta gastronómica que continúa creciendo.

Actualmente, la sucursal de la Del Valle funciona como la casa principal de la marca, con un menú más amplio y espacios diseñados para quienes buscan trabajar, reunirse o disfrutar una comida sin prisas, mientras que la Condesa ofrece una experiencia más ágil para quienes van de paso.