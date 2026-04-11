Limosneros celebra la primavera con un menú que nace desde la tierra

En una de las zonas más vibrantes de la capital, Limosneros no solo ofrece comida: propone una forma de entender México. Su ubicación en el Centro Histórico no es casual; el entorno dialoga con cada elemento del restaurante, desde su arquitectura hasta los objetos que lo habitan.
El concepto parte de una idea poderosa: recuperar el sentido de comunidad y generosidad que dio origen al edificio, levantado con materiales donados, y trasladarlo a la mesa. Aquí, cada detalle está pensado para conectar al comensal con la cultura mexicana desde múltiples ángulos.
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Temporadas que cuentan historias
Más que cambiar platos, Limosneros cambia narrativas. Cada temporada abre una conversación distinta con el territorio.
La primavera 2026, por ejemplo, se plantea como una exploración de ingredientes en su punto óptimo, muchos de ellos provenientes de su propio sistema de cultivo. La intención no es sorprender por extravagancia, sino por precisión: mostrar lo mejor de cada ingrediente en el momento exacto.
Del campo a la mesa, sin intermediarios
Uno de los pilares del proyecto es OME Huerto, un espacio agrícola en el Estado de México que fortalece el vínculo directo con la tierra. Más que un proveedor, es una extensión natural de la cocina. Ahí se cultivan ingredientes orgánicos, se preservan semillas nativas y se impulsa la biodiversidad. Este modelo no solo garantiza frescura, también permite un control total sobre lo que llega al plato.
Con el tiempo, este proyecto ha trascendido al propio restaurante, abasteciendo a otros espacios gastronómicos y consolidando una red basada en prácticas responsables.
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Una experiencia que va más allá del plato
La propuesta culinaria, liderada por el chef Atzin Santos, se construye como un recorrido. Los menús degustación, que arrancan con un tepache elaborado en casa, están diseñados para guiar al comensal a través de distintos paisajes del país.
Cada platillo es una síntesis: maíces nativos, hierbas endémicas y técnicas tradicionales dialogan con una visión contemporánea. En cocina, el trabajo del equipo encabezado por Ismael Ramírez y Carlos Quezada asegura consistencia y precisión en cada servicio.
Vinos, mezcales y el arte de acompañar
La experiencia se extiende a la copa. Con una selección de más de 150 etiquetas, la cava ofrece un recorrido por vinos nacionales e internacionales cuidadosamente elegidos para complementar cada plato.
Los destilados, especialmente los mezcales, ocupan un lugar protagónico. Se trata de etiquetas de producción limitada, vinculadas a territorios específicos y a familias productoras que preservan métodos tradicionales.
El cuidado en este aspecto ha sido reconocido por Wine Spectator, destacando tanto la curaduría como el servicio.
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Un espacio que también se recorre con la mirada
Limosneros también se vive a través de sus elementos visuales. Artesanías, materiales y piezas provenientes de distintas regiones del país construyen un ambiente que no es decorativo, sino narrativo.
Desde la Talavera poblana hasta el arte huichol, cada objeto tiene un propósito: reforzar la identidad del espacio y enriquecer la experiencia sensorial.
Un proyecto con una visión clara
Detrás del concepto está Juan Pablo Ballesteros, quien ha logrado integrar diseño, gastronomía y experiencia en un mismo lenguaje. En el salón, Oswaldo Almazán se encarga de que todo fluya con naturalidad, marcando el ritmo de cada visita.
Un referente que sigue evolucionando
En una ciudad que se ha convertido en epicentro gastronómico global, Limosneros no se conforma con mantenerse vigente: busca seguir afinando su propuesta. El reconocimiento de la Guía Michelin 2025 es solo una confirmación de un trabajo constante que mira hacia adelante sin perder de vista sus raíces.
Porque en Limosneros, más que reinventar la cocina mexicana, se trata de entenderla a fondo. Y desde ahí, dejar que evolucione.