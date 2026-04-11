Limosneros celebra la primavera con un menú que nace desde la tierra

Temporadas que cuentan historias

Más que cambiar platos, Limosneros cambia narrativas. Cada temporada abre una conversación distinta con el territorio.

Limosneros (Cortesía)

La primavera 2026, por ejemplo, se plantea como una exploración de ingredientes en su punto óptimo, muchos de ellos provenientes de su propio sistema de cultivo. La intención no es sorprender por extravagancia, sino por precisión: mostrar lo mejor de cada ingrediente en el momento exacto.

Del campo a la mesa, sin intermediarios

Uno de los pilares del proyecto es OME Huerto, un espacio agrícola en el Estado de México que fortalece el vínculo directo con la tierra. Más que un proveedor, es una extensión natural de la cocina. Ahí se cultivan ingredientes orgánicos, se preservan semillas nativas y se impulsa la biodiversidad. Este modelo no solo garantiza frescura, también permite un control total sobre lo que llega al plato.

Con el tiempo, este proyecto ha trascendido al propio restaurante, abasteciendo a otros espacios gastronómicos y consolidando una red basada en prácticas responsables.