Hay mucho más que hacer en Vail este verano, pero solo los fieles a este destino turístico lo saben

En 2026, Vail cumple 60 años y lo celebra como lo que es, uno de los destinos más sofisticados y vivos de América del Norte, con una agenda que mezcla adrenalina, gastronomía de altura, arte contemporáneo y música en vivo casi todas las noches.
Lejos del frío de las pistas en invierno, el verano en Vail huele a pino, suena a jazz y sabe a picnic gourmet en la cima de una montaña.
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Así se vive el verano en Vail
Una de las experiencias nuevas más cinematográficas de la temporada de verano en Vail es Peak Indulgence, un tour en Jeep por el terreno escarpado del lugar hasta la cima del monte Hornsilver, donde se abren vistas panorámicas de 360 grados de seis cadenas montañosas.
Ahí, te espera un picnic diseñado por un chef con ingredientes de temporada.
Para quienes prefieren bajar a tierra firme (o pedalear por ella), Ride to Renewal combina una ruta en bicicleta con yoga al aire libre y un sound bath con aromaterapia en plena naturaleza.
"Esta experiencia está diseñada para reconectar, resetear y renovar", describe el programa oficial de Vail. Y suena exactamente a lo que todos necesitamos después de pasar meses frente a todo tipo de pantallas.
Comer y beber este verano en Vail
La experiencia Legado, Paisajes & Destilados es para los curiosos, un tour en Jeep por Camp Hale, seguido de una visita al Museo de Deportes Invernales de Colorado y una cata de whisky en la destilería local.
En el Four Seasons Vail, el restaurante Tavernetta opera con menús de degustación de temporada de inspiración italiana.
Mientras que el bar The Remedy extiende su servicio hasta altas horas de jueves a sábado e imparte clases de coctelería. El verano tiene sus propias reglas aquí.
Un verano en Vail para vivir mejor, no más
Uno de los lanzamientos más interesantes del año es Vail HealthSpan, un programa de bienestar en el que no se trata de vivir más años, sino de vivir mejor los que tienes.
"HealthSpan ayuda a las personas a mantenerse activas, fuertes y con una mente clara a lo largo del tiempo", explica Vail Health, que diseña para cada usuario un plan personalizado de ejercicio, nutrición, sueño y manejo del estrés.
La idea nace del hecho de que Eagle County es uno de los condados más saludables de Estados Unidos.
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El pueblo de Vail como escenario
Este verano la música se escucha casi todas las noches por todo Vail Village, desde artistas callejeros hasta conciertos en el Anfiteatro Gerald R. Ford, con capacidad para 2,500 personas.
El 4 de junio arrancan los GoPro Mountain Games, el festival de deportes de aventura más importante del país, con kayak, escalada, bicicleta de montaña, slackline, rafting y más de 30 competencias.
Del 25 de junio al 6 de agosto llega el Festival de Música Bravo! Vail con cinco orquestas internacionales y más de 60 conciertos.
En julio y agosto, el Festival de Danza de Vail celebra su edición 38 con compañías como LINES Ballet y Paul Taylor Dance Company.
El Oktoberfest de Vail en pleno septiembre
Y cuando el verano empiece a ceder, en septiembre el pueblo se viste de Baviera para el Oktoberfest, una tradición de más de cinco décadas que convierte las plazas en aldea europea con bratwurst, cerveza alemana, música folk y el paisaje otoñal de las Rocallosas de fondo. Este año se celebra del 11 al 13 de septiembre en Lionshead y del 18 al 20 en Vail Village.
Antes de viajar a Vail, checa esta información importante
La montaña de Vail abre el 12 de junio con bike trails, tirolesas, montaña rusa alpina y los Vail Summer Sessions, con bandas como Magic City Hippies, Marlon Funaki y Miki Fiki.
Los titulares del Epic Pass 2026-2027 tienen acceso gratuito en góndola y 20 por ciento de descuento en comida, renta de equipo y hospedaje.
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Vail tiene 60 años y más energía que nunca. La pregunta es ¿cuándo vas tú?