Hay mucho más que hacer en Vail este verano, pero solo los fieles a este destino turístico lo saben

Así se vive el verano en Vail

Una de las experiencias nuevas más cinematográficas de la temporada de verano en Vail es Peak Indulgence, un tour en Jeep por el terreno escarpado del lugar hasta la cima del monte Hornsilver, donde se abren vistas panorámicas de 360 grados de seis cadenas montañosas.

Ahí, te espera un picnic diseñado por un chef con ingredientes de temporada.

Una de las experiencias nuevas de la temporada es Peak Indulgence, un tour en Jeep por el terreno de Vail hasta la cima del monte Hornsilver, ahí arriba te espera un picnic diseñado por un chef con insumos de temporada. (Cortesía)

Para quienes prefieren bajar a tierra firme (o pedalear por ella), Ride to Renewal combina una ruta en bicicleta con yoga al aire libre y un sound bath con aromaterapia en plena naturaleza.

"Esta experiencia está diseñada para reconectar, resetear y renovar", describe el programa oficial de Vail. Y suena exactamente a lo que todos necesitamos después de pasar meses frente a todo tipo de pantallas.

Para quienes prefieren bajar a tierra firme (o pedalear por ella), Ride to Renewal combina una ruta en bicicleta con yoga al aire libre y un sound bath con aromaterapia en plena naturaleza (Cortesía)

Comer y beber este verano en Vail

La experiencia Legado, Paisajes & Destilados es para los curiosos, un tour en Jeep por Camp Hale, seguido de una visita al Museo de Deportes Invernales de Colorado y una cata de whisky en la destilería local.

Este verano en Vail no te pierdas la visita al Museo de Deportes Invernales de Colorado y una cata de whiskey en la destilería local. (Cortesía)

En el Four Seasons Vail, el restaurante Tavernetta opera con menús de degustación de temporada de inspiración italiana.

Mientras que el bar The Remedy extiende su servicio hasta altas horas de jueves a sábado e imparte clases de coctelería. El verano tiene sus propias reglas aquí.

En el Four Seasons Vail, el restaurante Tavernetta opera con menús de degustación de temporada de inspiración italiana. (Cortesía)

Un verano en Vail para vivir mejor, no más

Uno de los lanzamientos más interesantes del año es Vail HealthSpan, un programa de bienestar en el que no se trata de vivir más años, sino de vivir mejor los que tienes.

"HealthSpan ayuda a las personas a mantenerse activas, fuertes y con una mente clara a lo largo del tiempo", explica Vail Health, que diseña para cada usuario un plan personalizado de ejercicio, nutrición, sueño y manejo del estrés.

La idea nace del hecho de que Eagle County es uno de los condados más saludables de Estados Unidos.