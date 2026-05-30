En una de las zonas con mayor vida de la Ciudad de México, Morenos Tap Room Escandón se ha convertido en una propuesta ideal para quienes buscan disfrutar de buena cerveza, coctelería original y un ambiente relajado. Desde su apertura, el 1 de noviembre de 2025, este espacio ha encontrado su lugar entre los favoritos de la colonia Escandón gracias a una fórmula sencilla pero efectiva: buena bebida, comida para compartir y un entorno que se adapta a cualquier plan.
Morenos Tap Room Escandón, el nuevo punto de encuentro para amantes de la cerveza y los buenos tragos
Inspirado en el éxito de Morenos Tasting Room Roma, este nuevo concepto apuesta por una experiencia más cercana e íntima. Su diseño combina elementos industriales y minimalistas con detalles que reflejan la identidad de la colonia y la cultura cervecera. Entre ellos destaca un mural inspirado en la Ciudad de México y una esfera de luces que, al caer la tarde, transforma el ambiente y marca el inicio de una experiencia mucho más festiva.
Durante el día, el lugar funciona como una excelente opción para trabajar, reunirse o disfrutar una cerveza con calma. Conforme avanzan las horas, el espacio se convierte en el escenario perfecto para una cita, una reunión entre amigos o el inicio de una noche de celebración.
Más que un bar de cerveza artesanal
Aunque la cerveza sigue siendo la protagonista, la propuesta de Morenos Tap Room Escandón va mucho más allá. Uno de sus mayores atractivos es su oferta de coctelería, donde los spritz ocupan un lugar especial. De hecho, es el único establecimiento de la colonia que ofrece prosecco de barril, una característica que eleva preparaciones como el Aperol Spritz, Hugo Spritz, Lavanda Spritz y Limoncello Spritz.
La experiencia también se mantiene en constante renovación gracias a la rotación quincenal de estilos cerveceros. Además de las etiquetas invitadas, destacan cuatro cervezas insignia de la casa: Lager Local, Sur 69 Pale Ale, Morenasa estilo Viena y Xolo IPA, opciones que abarcan desde perfiles ligeros y refrescantes hasta propuestas más intensas y aromáticas.
A ello se suman los cócteles de temporada, diseñados para complementar la experiencia y ofrecer alternativas para quienes buscan algo diferente a la cerveza tradicional.
Promociones y antojos para compartir
La propuesta se complementa con promociones pensadas para distintos días de la semana. Los lunes, la pinta de 500 mililitros tiene un precio especial; los jueves, los spritz participan en una promoción 2x1; mientras que de martes a viernes, durante la hora feliz, los asistentes pueden disfrutar descuentos en cerveza. Los fines de semana, los clamatos se convierten en una de las opciones favoritas para acompañar la tarde.
En el apartado gastronómico, el menú privilegia los platillos para compartir. Entre las opciones destacan el taco de atún, la tostada de atún, una quesadilla de chapulines y las papas chips acompañadas de salsa macha y jamón serrano, ideales para disfrutar mientras la conversación se alarga.
Con una propuesta versátil que evoluciona a lo largo del día, Morenos Tap Room Escandón se perfila como uno de los lugares más atractivos de la zona para quienes buscan buena cerveza, tragos creativos y un ambiente relajado sin importar la ocasión.
Dirección: Cerrada de la Paz 15, colonia Escandón, Ciudad de México.