Morenos Tap Room Escandón, el nuevo punto de encuentro para amantes de la cerveza y los buenos tragos

Inspirado en el éxito de Morenos Tasting Room Roma, este nuevo concepto apuesta por una experiencia más cercana e íntima. Su diseño combina elementos industriales y minimalistas con detalles que reflejan la identidad de la colonia y la cultura cervecera. Entre ellos destaca un mural inspirado en la Ciudad de México y una esfera de luces que, al caer la tarde, transforma el ambiente y marca el inicio de una experiencia mucho más festiva.

Morenos Tap Room Escandón (Cortesía)

Durante el día, el lugar funciona como una excelente opción para trabajar, reunirse o disfrutar una cerveza con calma. Conforme avanzan las horas, el espacio se convierte en el escenario perfecto para una cita, una reunión entre amigos o el inicio de una noche de celebración.