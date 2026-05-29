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Viajes y gourmet

El nuevo hotspot de Baja California está por abrir y ya puedes reservar

Aman inaugura su primera propiedad en México en la Costa Este de Baja California, que es un paisaje donde el desierto termina en el Mar de Cortés y no hay mejores vistas que aquí.
vie 29 mayo 2026 01:03 PM
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Amanvari llega a México y ya puedes apartar tu lugar. (Cortesía)

Solo 18 Casitas. Ese número no es accidental: Aman no hace masivo, hace íntimo. Cada una mide 82 metros cuadrados y fue construida por artesanos que aplicaron el concreto blanco a mano, capa por capa.

El resultado es un espacio donde la piedra, la madera y el yeso hacen todo el trabajo visual, y donde la terraza, la alberca privada climatizada y la regadera exterior te empujan, suave pero constantemente, hacia afuera. Hacia el paisaje.

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"En la Costa Este de Baja California, donde los paisajes desérticos se despliegan hasta encontrarse con el Mar de Cortés, existe una extraordinaria sensación de amplitud, quietud y ritmo natural", comenta Vlad Doronin, Chairman & CEO de Aman Group.

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Solo 18 Casitas. Ese número no es accidental: Aman no hace masivo, hace íntimo. Cada una mide 82 metros cuadrados y fue construida por artesanos que aplicaron el concreto blanco a mano, capa por capa. (Cortesía)

En la mesa, la propuesta es igual de cuidada. Cuatro conceptos bajo el mismo techo: pasta en Arva, omakase para diez en Sesui, algo ligero en el Lounge Bar o The Pool, y cocina mexicana al fuego con vista al mar en Luma. Para cuando eso no sea suficiente, hay cenas privadas en la playa y menús de degustación que leen el territorio como si fueran un mapa gastronómico de Baja.

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Fuera del resort, el Mar de Cortés y la Sierra de la Laguna son el verdadero menú. Bucear con mantarrayas en Cabo Pulmo, pescar atún aleta amarilla en lancha privada, recorrer la sierra a caballo o en todoterreno, y cerrar el día junto a una fogata. (Cortesía)

Fuera del resort, el Mar de Cortés y la Sierra de la Laguna son el verdadero menú. Bucear con mantarrayas en Cabo Pulmo, pescar atún aleta amarilla en lancha privada, recorrer la sierra a caballo o en todoterreno, y cerrar el día junto a una fogata. También hay campo de golf de Robert Trent Jones II, huertos orgánicos y marina privada, todo dentro de Costa Palmas.

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"Amanvari ha sido diseñado para enmarcar y celebrar este entorno, invitando a los huéspedes a conectar con la tierra y el mar de una manera inmersiva y sin esfuerzo", agrega Vlad Doronin, Chairman & CEO de Aman Group

El spa no es un extra, es parte del argumento. El Aman Spa & Wellness Centre tiene temazcal, banya, hammam, seis cabinas privadas, head spa y un Yoga Pavilion al aire libre. Todo orientado hacia la longevidad y el bienestar real, no el decorativo.

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Para quienes quieran quedarse de forma más permanente, las residencias privadas ofrecen exactamente eso: un equipo dedicado, chef y mayordomo, y acceso 24/7 a la Aman Private Office, esté resuelto antes de pedirlo. (Cortesía)

Para quienes quieran quedarse de forma más permanente, las residencias privadas ofrecen exactamente eso, un equipo dedicado, chef y mayordomo propios, y acceso 24/7 a la Aman Private Office para que cada detalle, desde el desayuno hasta la próxima expedición, esté resuelto antes de pedirlo.

Las reservaciones para estancias desde el 1 de agosto de 2026 ya están abiertas en amanvari.com , parte de la ola de aperturas con la que Aman está reescribiendo el mapa del lujo en las Américas: Miami Beach, Beverly Hills, Bahamas y Texas Hill Country también vienen en camino.

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