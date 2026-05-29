El nuevo hotspot de Baja California está por abrir y ya puedes reservar

"En la Costa Este de Baja California, donde los paisajes desérticos se despliegan hasta encontrarse con el Mar de Cortés, existe una extraordinaria sensación de amplitud, quietud y ritmo natural", comenta Vlad Doronin, Chairman & CEO de Aman Group.

Solo 18 Casitas. Ese número no es accidental: Aman no hace masivo, hace íntimo. Cada una mide 82 metros cuadrados y fue construida por artesanos que aplicaron el concreto blanco a mano, capa por capa. (Cortesía)

En la mesa, la propuesta es igual de cuidada. Cuatro conceptos bajo el mismo techo: pasta en Arva, omakase para diez en Sesui, algo ligero en el Lounge Bar o The Pool, y cocina mexicana al fuego con vista al mar en Luma. Para cuando eso no sea suficiente, hay cenas privadas en la playa y menús de degustación que leen el territorio como si fueran un mapa gastronómico de Baja.

Fuera del resort, el Mar de Cortés y la Sierra de la Laguna son el verdadero menú. Bucear con mantarrayas en Cabo Pulmo, pescar atún aleta amarilla en lancha privada, recorrer la sierra a caballo o en todoterreno, y cerrar el día junto a una fogata. (Cortesía)

Fuera del resort, el Mar de Cortés y la Sierra de la Laguna son el verdadero menú. Bucear con mantarrayas en Cabo Pulmo, pescar atún aleta amarilla en lancha privada, recorrer la sierra a caballo o en todoterreno, y cerrar el día junto a una fogata. También hay campo de golf de Robert Trent Jones II, huertos orgánicos y marina privada, todo dentro de Costa Palmas.