La primavera arranca con una propuesta en Asaya Spa que mezcla sabiduría ancestral con una lectura muy contemporánea del autocuidado. El tratamiento estrella se llama Haramara (que en huichol significa Madre Mar) y dura dos horas que, honestamente, se sienten como un reinicio completo del sistema. Empieza con cepillado corporal en seco, sí, ese ritual que siempre prometemos hacernos en casa y nunca hacemos, sigue con una exfoliación de sales minerales y cierra con un masaje que viaja desde el rostro hasta los pies, con especial atención en el abdomen, la zona que los terapeutas aquí llaman "el segundo cerebro del cuerpo."
El reset que tu cuerpo estaba pidiendo está en la selva de Nayarit
Paralelo a Haramara, el masaje Yurianaka (Madre Tierra) propone algo distinto y es trabajar el cuerpo por hemisferios, progresivamente, con técnicas de guasha facial y reflexología que ayudan a desactivar la ansiedad acumulada. Son 90 minutos que integran movimientos largos y diseñados para que el sistema nervioso (el tuyo, el que lleva meses en modo alerta) recuerde que puede bajar la guardia.
Ambos rituales usan productos de Ground Wellbeing, una línea irlandesa formulada con ingredientes 100% naturales cuyos aceites trabajan en paralelo al tacto restaurando, equilibrando, haciendo lo suyo en silencio mientras tú te desconectas.
Pero la propuesta de primavera no termina en la camilla. El Social House del spa (un espacio íntimo con piscina privada pensado para grupos o familias) ofrece sesiones de sound healing, rituales de purificación guiados y snacks saludables que convierten el bienestar en algo compartido. Porque a veces el mejor reset es el que haces acompañada.
También hay talleres que te llevas a casa, uno donde aprendes a hacer exfoliantes con plantas locales, café reciclado, sales y arena de la zona y otro llamado Hikuri Scented Charms, donde haces pulseras con cuarzos, minerales y piedra volcánica que funcionan como difusores de aceites esenciales. La esencia que las impregna es Visualize, la firma exclusiva de Rosewood, hecha de salvia, zacate limón y mandarina. La idea es que el bienestar no se quede en el hotel, sino que te acompañe de regreso a tu rutina.
En un lugar donde la selva y el océano marcan el ritmo del día, la primavera no es solo un cambio de clima. Es una invitación a reajustar, soltar y prepararte para lo que viene. Y si hay un sitio donde eso suena completamente posible, es aquí.