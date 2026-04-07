El reset que tu cuerpo estaba pidiendo está en la selva de Nayarit

Paralelo a Haramara, el masaje Yurianaka (Madre Tierra) propone algo distinto y es trabajar el cuerpo por hemisferios, progresivamente, con técnicas de guasha facial y reflexología que ayudan a desactivar la ansiedad acumulada. Son 90 minutos que integran movimientos largos y diseñados para que el sistema nervioso (el tuyo, el que lleva meses en modo alerta) recuerde que puede bajar la guardia.

La temporada arranca con una propuesta en Asaya Spa que mezcla sabiduría ancestral con una lectura muy contemporánea del autocuidado. (Cortesía)

Ambos rituales usan productos de Ground Wellbeing, una línea irlandesa formulada con ingredientes 100% naturales cuyos aceites trabajan en paralelo al tacto restaurando, equilibrando, haciendo lo suyo en silencio mientras tú te desconectas.

Ambos rituales usan productos de Ground Wellbeing, una línea irlandesa formulada con ingredientes 100% naturales cuyos aceites trabajan en paralelo al tacto: restaurando, equilibrando, haciendo lo suyo en silencio mientras tú te desconectas.

(Cortesía)

Pero la propuesta de primavera no termina en la camilla. El Social House del spa (un espacio íntimo con piscina privada pensado para grupos o familias) ofrece sesiones de sound healing, rituales de purificación guiados y snacks saludables que convierten el bienestar en algo compartido. Porque a veces el mejor reset es el que haces acompañada.