Una experiencia gourmet vuelve para presentar su quinta edición

San Miguel de Allende se convertirá a lo largo de cuatro días en el anfitrión de una auténtica pasarela de alta gastronomía. La quinta edición de Millesime GNP Weekend fue presentada oficialmente por Manuel Quintanero, Israel González y Nicolás Vale, quienes dieron a conocer los patrocinadores y el headline que dará vida a este encuentro del 21 al 24 de mayo.

Después del éxito de su cuarta edición, Millesime GNP Weekend regresa consolidado como uno de los eventos gastronómicos más exclusivos de México. Aunque es importante destacar que no es igual a ediciones anteriores, a diferencia del de CDMX, este encuentro apuesta por una experiencia más social y abierta al público sin dejar de lado la calidad, el rigor y el cuidado al detalle que han definido al universo Millesime GNP.

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El encuentro reúne a chefs de talla mundial, pero no se limita a eso; también es un evento de carácter social en donde la convivencia y buenas pláticas siempre se hacen presentes. (CFER RODZAR)

Con su arquitectura y su energía cultural, San Miguel de Allende será el punto de encuentro para más de 3,000 asistentes de alto perfil. Toda esta celebración se llevará a cabo en el Hotel Rosewood, que se presenta como sede principal y se complementa con distintas experiencias, las cuales podrán vivirse en terrazas, hoteles y los espacios más emblemáticos de la ciudad, aprovechando tanto la belleza del destino como la cercanía entre cada una de las sedes.

Uno de los momentos centrales de esta edición serán las Cenas de Altura, donde chefs nacionales e internacionales cocinarán en equipo para crear experiencias únicas. Entre los nombres invitados destacan tres chefs internacionales con estrellas Michelin: Pepe Solla, de Casa Solla en Pontevedra; Jassimran Singh, de Crown Shy en Nueva York; y Juanlu Fernández, de Lú en Jerez.

La atención al detalle marca la diferencia en el emplatado y eleva la experiencia de la alta gastronomía. (Cortesía)

La presencia mexicana estará representada por Pepe Salinas, chef de Balcón del Zócalo, quien acompañará estas cenas en algunas de las terrazas más especiales de la ciudad. Su participación refuerza el diálogo entre la cocina nacional y las propuestas internacionales que forman parte del ADN de Millesime GNP Weekend.

Dentro del Hotel Rosewood, Garden se convertirá en el corazón del evento. Este espacio de 1,500 m² reunirá cocinas, barras y experiencias diseñadas para que los asistentes puedan disfrutar de chefs mexicanos cocinando en vivo, así como de propuestas de mixología creadas por reconocidos especialistas.

Porque no es lo mismo contarlo que vivirlo: Millesime GNP Weekend es una experiencia sensorial completa. (Cortesía)

La experiencia también incluirá cientos de etiquetas de vino, catas sensoriales y degustaciones de productos gourmet, pensadas para quienes buscan descubrir nuevos sabores desde una mirada más sofisticada y sensorial. Todo esto acompañado por música, glamour y una atmósfera que convierte al evento en mucho más que una cita gastronómica.

La música y buen ambiente se hacen presentes a lo largo de todo el evento. (FER RODZAR)

Y es que no se trata solo del compromiso con la gastronomía de alto nivel que tiene Millesime GNP Weekend, sino de toda la hospitalidad, promoción y eventos que ofrece San Miguel de Allende, que ya es considerada como uno de los destinos culinarios y turísticos más importantes de México y del mundo.