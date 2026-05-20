La manera más cool y auténtica de vivir la Ciudad de México

Estamos en una época en la que ya no solo se trata de vivir, más bien se trata de disfrutar cada destino que conocemos y saber cómo hacerlo. Alterna Tours es una empresa que se posiciona como un nuevo modelo de turismo, fuera de enseñarte lo típico, se adaptan a tus gustos e intereses para enseñarte todo lo que hay en la Ciudad de México , desde una perspectiva diferente y más cool.

Geraldine José y Jorge Almanza se encargan de brindar experiencias únicas y son el perfecto balance entre dos perfiles que mezclan la creatividad y lo auténtico. Lo que empezó como un proyecto entre amigos, hoy se transforma en una experiencia cultural y de lifestyle súper curada para cada perfil, desde noches en la lucha libre, hasta tardes en las galerías de arte.