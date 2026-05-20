Publicidad

Síguenos en nuestras redes sociales:

Publicidad
Viajes y gourmet

La manera más cool y auténtica de vivir la Ciudad de México

Dos mexicanos emprendedores están al frente de una nueva propuesta de turismo alternativa. Prepárate a conocer cosas nuevas y salir de los típicos itinerarios de siempre.
mié 20 mayo 2026 03:35 PM
ALTERNA
Alterna es la nueva opción para REALMENTE, conocer nuestra ciudad (@lagrutamx)

Estamos en una época en la que ya no solo se trata de vivir, más bien se trata de disfrutar cada destino que conocemos y saber cómo hacerlo. Alterna Tours es una empresa que se posiciona como un nuevo modelo de turismo, fuera de enseñarte lo típico, se adaptan a tus gustos e intereses para enseñarte todo lo que hay en la Ciudad de México , desde una perspectiva diferente y más cool.

Geraldine José y Jorge Almanza se encargan de brindar experiencias únicas y son el perfecto balance entre dos perfiles que mezclan la creatividad y lo auténtico. Lo que empezó como un proyecto entre amigos, hoy se transforma en una experiencia cultural y de lifestyle súper curada para cada perfil, desde noches en la lucha libre, hasta tardes en las galerías de arte.

Publicidad

Todo lo que tienes que saber sobre Alterna Tours

Si algo ha cambiado en la industria es la forma en la que vemos el lujo, en este caso ya no solo se trata de lo caro o inalcanzable, se trata de las experiencias únicas y genuinas que no se pueden vivir en cualquier lugar. Alterna Tours sabe cómo crear experiencias auténticas, tours que no está hechos para las masas, sin para las personas que buscan tener experiencias personalizadas y auténticas. Son momentos que van más allá de la foto perfecta y realmente se quedan grabados en el corazón.

0bf692b9-acae-4b1b-99a4-f9ed55cf0985.jpeg
Los mejores planes en la Ciudad de México. (Cortesía)

Experiencias súper curadas

Como en cualquier experiencia, museo o colección de ropa, siempre tiene que existir una gran curaduría detrás. Alterna sabe cómo hacer esto a la perfección, construye cada recorrido con una filosofía muy clara, no se trata de sumar lugares al itinerario, más bien se trata de elegir los correctos. Menos cantidad y más intención, desde rutas gastronómicas, hasta bar hopping en las cantinas más emblemáticas, todo diseñado al gusto de cada persona.

bar hopping con amigos.jpeg
Los lugares más cool los conocen en Alterna Tours. (Cortesía)

Publicidad

Gracias a la trayectoria que tienen sus fundadores, Alterna deja de ser solo una agencia y se convierte en una marca que vende experiencias personalizadas. Cada tour cuenta con muchos factores detrás, desde un buen storytelling, hasta una intención que busca generar conexión entre el turista y la ciudad. No solo se trata de visitar los lugares más bonitos o emblemáticos de la ciudad, se trata de hacerte parte de ellos.

Alterna Tours.jpeg
Asegúrate de conocer los spots más cool de la ciudad. (Cortesía)

Aunque no nos demos cuenta, hoy más que nunca, la moda esta ligada a las experiencias más auténticas y planeadas. No solo se trata de lo que usas, sino de como vives cada uno de los lugares que visitas, por eso Alterna encaja perfecto con esta filosofía, un lugar donde cada plan se convierte en una extensión de tu estilo personal y se adapta a tus gustos. La ciudad deja de ser un destino para convertirse en un escenario del cual te hacen protagonista.

91c96cc2-3ce2-49ef-b789-af7644e780ff.jpeg
Experiencias culturales que cuentan una historia. (Cortesía)

Publicidad

La magia de descubrir

Hoy en día las generaciones viven por descubrir y vivir nuevas aventuras, por eso este tipo de propuestas conectan con el público más joven y entienden que las experiencias y los lugares son lo más importante para las personas. En Alterna Tours existe un equilibrio entre lo espontaneo y lo planeado, lo cual logra ofrecer momentos únicos e inolvidables.

Lucha libre alterna tours.jpeg
No hay nada mejor que ir a los mejores planes en la mejor ciudad. (Cortesía)

Alterna Tours está dirigido por dos personas que más que ser guías son dos amigos que siempre tienen el plan perfecto. La mezcla perfecta entre el amigo que sabe a qué cantina ir, que restaurante probar y antro conocer, y la amiga que sabe que galería tiene la exposición más cool, cual es el evento del momento y que experiencia será la más divertida. Ambos logran posicionarse como esas personas que no solo conocen la ciudad, sino que saben cómo vivirla.

Tags

Tours Ciudad de México

Publicidad

Newsletter

Recibe las últimas noticias de moda, sociales, realeza, espectáculos y más.

Portada Mayo Quien.jpg

Publicidad