El nuevo ritual de tequila empieza con Cirilo Spritz Mexicano

Conoce el nuevo lenguaje del tequila

El concepto que ofrece Cirilo es algo nuevo e innovador para México. Una fusión que da la bienvenida al primer spritz mexicano donde tradición y modernidad convergen de manera orgánica. El resultado: un tequila espumoso cien por ciento de agave con 11 por ciento de volumen alcohólico.

Tequila reposado cien por ciento de agave con 11 por ciento de volumen alcohólico. (Cortesía)

Detrás de esta propuesta está Tequilas del Señor, una destilería con décadas de historia y experiencia que decidió apostar por una bebida que, tras muchos años de experimentación, conserva la esencia profundamente mexicana del tequila en una versión más ligera y efervescente.

Más que competir con espumosos tradicionales como champagne, prosecco o cava, Cirilo abre una nueva conversación sobre el lugar del tequila dentro de los rituales de celebración. Antes de probarlo se convierte en una experiencia completamente intrigante e inesperada: no sabes exactamente qué esperar.

Pero desde ese “pop” que lo distingue al abrirse, copas frías, burbujas finas, una textura elegante y un perfil tanto fresco como expresivo del agave, todo hace sentido desde el primer sorbo.