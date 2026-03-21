No es vino, no es champagne y definitivamente no es el tequila que todos conocemos. Es Cirilo. Una nueva forma de entender el inconfundible destilado de agave azul que rompe con lo tradicional. No existe una categoría que lo defina, por que esta bebida llega a enseñarnos a celebrar de manera más fresca y completamente inesperada.
El nuevo ritual de tequila empieza con Cirilo Spritz Mexicano
Conoce el nuevo lenguaje del tequila
El concepto que ofrece Cirilo es algo nuevo e innovador para México. Una fusión que da la bienvenida al primer spritz mexicano donde tradición y modernidad convergen de manera orgánica. El resultado: un tequila espumoso cien por ciento de agave con 11 por ciento de volumen alcohólico.
Detrás de esta propuesta está Tequilas del Señor, una destilería con décadas de historia y experiencia que decidió apostar por una bebida que, tras muchos años de experimentación, conserva la esencia profundamente mexicana del tequila en una versión más ligera y efervescente.
Más que competir con espumosos tradicionales como champagne, prosecco o cava, Cirilo abre una nueva conversación sobre el lugar del tequila dentro de los rituales de celebración. Antes de probarlo se convierte en una experiencia completamente intrigante e inesperada: no sabes exactamente qué esperar.
Pero desde ese “pop” que lo distingue al abrirse, copas frías, burbujas finas, una textura elegante y un perfil tanto fresco como expresivo del agave, todo hace sentido desde el primer sorbo.
Una copa, mil posibilidades
Para celebrar nunca hay reglas y Cirilo es versátil por naturaleza. Pensado para disfrutarse puro, frío y sin hielo, entre 6 y 8°C, es ideal para cualquier momento del día, acompañando desde platos ligeros hasta postres. En mixología, la creatividad no tiene límites. Esa libertad y forma de reinventarse constantemente hablan de su alta calidad.
Para una mañana soleada y sin prisa, Cirilo le da el twist perfecto al clásico francés con un toque mexicano: la Mimosa de México. Una reinterpretación refrescante e inesperada que vale totalmente la pena.
Y para un ambiente nocturno y elegante, el Lychee Martini con Cirilo se vuelve un imperdible, demostrando su versatilidad y la forma en la que eleva cada cóctel con un toque único y especial.
Si algo nos deja claro es que Cirilo no busca cambiar el tequila, sino que propone un nuevo ritual en lugar de seguir uno existente: una categoría poco convencional y audaz que se despide de lo predecible. El tequila como nunca antes habías visto.