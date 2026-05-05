Tequila Reserva de la Familia presenta su Colección 2026 en San Miguel de Allende

El destino perfecto para celebrar la tradición y artesanía mexicana

San Miguel de Allende se convirtió en el escenario perfecto para celebrar 200 años de su identidad y legado y para presentar la Colección 2026 de Reserva de la Familia.

Al llegar, la ciudad nos recibió en uno de sus hoteles de lujo más emblemáticos: Casa 1810. Tuvimos algunas horas para recorrer el centro histórico, perdernos entre sus calles, visitar la Parroquia de San Miguel Arcángel y disfrutar de la gastronomía única y deliciosa del lugar.

Cava Reserva de la Familia en el hotel Casa 1810, en el corazón de San Miguel de Allende. (Instagram @reservadelafamilia)

A las seis de la tarde, la experiencia arrancó en la exclusiva cava de Reserva de La Familia en Casa 1810. Ahí tuvo lugar la develación oficial de la caja 2026, un momento que reunió a la artista Alejandra Venegas, directivos de la marca e invitados especiales en un brindis con el extra añejo que protagoniza esta edición limitada. Después, ¡llegó la fiesta!

Tequila Reserva de la Familia Extra Añejo (Casa 1810)

Tené Kitchen Bar, la terraza del hotel con una de las vistas más impresionantes y únicas de San Miguel de Allende, fue sede para una cena privada en la que el mar fue protagonista con una selección de rolls espectaculares: atún aleta azul con pepino, cebollín y aguacate, salmón con salsa de anguila y una opción vegana de tempura de espárragos con aguacate y aceite de trufa, junto con gyozas de pork belly y una salsa especial que les daba el toque ideal. Todo acompañado de drinks elaborados con el tequila extra añejo. Una variedad de sabores que fueron el cierre perfecto para una noche donde el arte, la gastronomía y el primer tequila ultra premium del mundo compartieron escenario.