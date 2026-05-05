Para ahorrarte el trabajo, armamos una lista con 17 restaurantes que son una garantía total en sabor, ambiente y nivel. Hay de todo, mariscos frescos, alta cocina mexicana, japonesa y hasta esos lugares de toda la vida que nunca fallan.
Reserva ya: Los mejores restaurantes para festejar a mamá el 10 de mayo
Contramar
Si de mariscos se trata, el universo de Gabriela Cámara tiene tres opciones perfectas. Contramar es un pilar culinario de la ciudad desde 1998, tienes que pedir el pescado a la talla y las tostadas de atún que ya son tradición chilanga. Su hermano menor, Caracol de Mar, ubicado en una esquina del Hipódromo, tiene una escalera espiral de madera y un comedor con ventanales de piso a techo que le dan un aire de mansión costera, perfecto para una comida larga y sin prisa con mamá. Y para quienes prefieren el ambiente de Polanco, Entremar lleva el mismo menú icónico pero con algo de más espacio para respirar.
Lorea
Para una experiencia que mamá no va a olvidar en mucho tiempo, Lorea es la apuesta. El restaurante ha sido reconocido por la Guía Michelin 2024 y 2025, 50 Best Discovery, OAD y Copa Jerez, y su propuesta es deliciosa. El chef Oswaldo Oliva explora la gastronomía mexicana de un lado muy personal, los ingredientes hablan de territorio y la cultura de técnicas y memorias transmitidas con el tiempo. El menú degustación de siete tiempos es un must y siempre es una sorpresa ya que cambia cada temporada. Él mismo lo resume así: "La observación y la sorpresa como instrumentos para revelar la profundidad de la cultura mexicana."
Botánico
Para un ambiente más relajado pero igual de cuidado, Botánico en la Condesa es una joya. Sus chefs Alejandra Navarro y Ernesto Hernández combinan ingredientes locales con técnicas versátiles en un ambiente de jardín atípico de cactáceas y plantas que le dan una vida única en la ciudad. Aquí la tostada de atún, aguacate, salsa macha, yuzukosho y el pulpo al grill en adobo de especias y puré de camote son imperdibles.
La lista completa de imperdibles para el 10 de mayo incluye:
- Botánico (Condesa)
- Caracol de Mar (Condesa)
- Charco (Centro)
- Contramar (Roma)
- Entremar (Polanco)
- Loma Linda (Reforma)
- Hunan (Lomas Altas),
- Kill Bill (Roma)
- La Taberna del León (San Ángel)
- Lardo (Condesa)
- Ling Ling (Reforma)
- Lorea (Roma)
- Lotti (Roma)
- Pargot (Roma)
- Suntory (Del Valle)
- Taco Tasting Room (Centro)
- Zagala (Lomas de Chapultepec)
La mayoría tiene disponibilidad en OpenTable, así que no hay pretexto. El único consejo que realmente importa es que no esperes más. Las mesas del 10 de mayo se van volando.