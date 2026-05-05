Reserva ya: Los mejores restaurantes para festejar a mamá el 10 de mayo

Contramar

Si de mariscos se trata, el universo de Gabriela Cámara tiene tres opciones perfectas. Contramar es un pilar culinario de la ciudad desde 1998, tienes que pedir el pescado a la talla y las tostadas de atún que ya son tradición chilanga. Su hermano menor, Caracol de Mar, ubicado en una esquina del Hipódromo, tiene una escalera espiral de madera y un comedor con ventanales de piso a techo que le dan un aire de mansión costera, perfecto para una comida larga y sin prisa con mamá. Y para quienes prefieren el ambiente de Polanco, Entremar lleva el mismo menú icónico pero con algo de más espacio para respirar.

En la Ciudad de México hay un spot que se ha convertido en un verdadero imán para las celebridades: Contramar, el icónico restaurante de la chef Gabriela Cámara. (Instagram @contramarmx)

Lorea

Para una experiencia que mamá no va a olvidar en mucho tiempo, Lorea es la apuesta. El restaurante ha sido reconocido por la Guía Michelin 2024 y 2025, 50 Best Discovery, OAD y Copa Jerez, y su propuesta es deliciosa. El chef Oswaldo Oliva explora la gastronomía mexicana de un lado muy personal, los ingredientes hablan de territorio y la cultura de técnicas y memorias transmitidas con el tiempo. El menú degustación de siete tiempos es un must y siempre es una sorpresa ya que cambia cada temporada. Él mismo lo resume así: "La observación y la sorpresa como instrumentos para revelar la profundidad de la cultura mexicana."