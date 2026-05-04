Ubicado en Madison Avenue con la 77th Street, a tan solo cuatro cuadras del Metropolitan Museum of Art, The Mark es el cuartel general elegido por alrededor de 60 celebridades de primer nivel cada primer lunes de mayo. Hablamos de las Kardashian, los Beckham, Cardi B, las hermanas Hadid, Donatella Versace y, por supuesto, Anna Wintour. No es casualidad, es tradición. De hecho, Blake Lively lo resumió perfectamente cuando dijo que "prepararse en The Mark se ha vuelto parte de la tradición".
The Mark Hotel, la primera parada de las celebs antes de que empiece la magia de la Met Gala
The Mark Hotel, la parada necesaria pre gala
El hotel no solo presta sus suites, las transforma. Las marcas de lujo hacen sus reservaciones desde agosto del año anterior para convertir las habitaciones en vestidores, espacios de fittings y tocadores de alta costura. Costureras de las maisons más prestigiosas del mundo vuelan a Nueva York específicamente para los ajustes de último minuto.
Los detalles de la operación son tan impresionantes como los looks. El hotel recibe cerca de 10,000 flores el día previo a la gala, que el propio staff acomoda en arreglos personalizados según las preferencias de cada celebridad. Y entre las 6 de la mañana y el mediodía del gran día, el equipo prepara 48 tazas de café cada 15 minutos, repartiendo más de 200 cafés a los cuartos.
La logística interna es digna de una producción de Hollywood. Un equipo de 40 personas coordina los elevadores, los movimientos de cada celebridad y hasta las salidas alternas, con maniobras de distracción incluidas para despistar a los paparazzi. Y aunque el recorrido al Met son apenas 500 metros, el trayecto en auto puede durar hasta 15 minutos por las paradas de seguridad, algo que Kim Kardashian vivió de pie en 2019 porque su vestido de Mugler no le permitía sentarse.
Cuando la noche termina y las celebs regresan, el hotel tiene su propio ritual de aterrizaje con hot dogs gourmet de Jean-Georges con encurtidos de yuzu y relish de kimchi, más papas fritas para todo el mundo.
Este año, con el dresscode "Fashion is Art" para la exposición de "Costume Art", celebridades despertaron en The Mark Hotel para arreglarse para después dirigirse al Metropolitan Museum of Art. Aquí empieza todo.
Para quienes buscan alternativas igual de glamorosas, The Carlyle y The Pierre son otros hoteles de lujo del Upper East Side que también reciben a las estrellas gracias a su proximidad al Museo Metropolitano. Pero seamos honestos, el verdadero epicentro tiene dirección en la Madison con la 77.