The Mark Hotel, la primera parada de las celebs antes de que empiece la magia de la Met Gala

The Mark Hotel, la parada necesaria pre gala

El hotel no solo presta sus suites, las transforma. Las marcas de lujo hacen sus reservaciones desde agosto del año anterior para convertir las habitaciones en vestidores, espacios de fittings y tocadores de alta costura. Costureras de las maisons más prestigiosas del mundo vuelan a Nueva York específicamente para los ajustes de último minuto.

El hotel no solo presta sus suites, las transforma. Las marcas de lujo hacen sus reservaciones desde agosto del año anterior para convertir las habitaciones en vestidores, espacios de fittings y tocadores de alta costura. (Cortesía)

Los detalles de la operación son tan impresionantes como los looks. El hotel recibe cerca de 10,000 flores el día previo a la gala, que el propio staff acomoda en arreglos personalizados según las preferencias de cada celebridad. Y entre las 6 de la mañana y el mediodía del gran día, el equipo prepara 48 tazas de café cada 15 minutos, repartiendo más de 200 cafés a los cuartos.

La logística interna es digna de una producción de Hollywood. Un equipo de 40 personas coordina los elevadores, los movimientos de cada celebridad y hasta las salidas alternas, con maniobras de distracción incluidas para despistar a los paparazzi. (Cortesía)

La logística interna es digna de una producción de Hollywood. Un equipo de 40 personas coordina los elevadores, los movimientos de cada celebridad y hasta las salidas alternas, con maniobras de distracción incluidas para despistar a los paparazzi. Y aunque el recorrido al Met son apenas 500 metros, el trayecto en auto puede durar hasta 15 minutos por las paradas de seguridad, algo que Kim Kardashian vivió de pie en 2019 porque su vestido de Mugler no le permitía sentarse.